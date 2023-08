Declarații șocante ale criminalei din Saturn: „După ce am înjunghiat-o, horcăia și i-am pus mâna la gură să nu se audă”

sursă foto: ANTENA 3

Sute de oameni s-au strâns, joi, 10 august, în fața unei mici căsuțe din satul vasluian Buda. Este casa unde locuiește de ceva vreme familia Alinei Elena C., tânăra de 18 ani, ucisă pe litoralul românesc de prietena ei din copilărie și abandonată apoi sub o bancă, dintr-un parc din Mangalia. Joi, tânăra a fost înmormântată și a fost condusă pe ultimul drum de familie, prieteni și necunoscuți înduioșați de trista ei poveste de viață și de moartea ei greu de înțeles. Copila a fost înmormântată în rochie de mireasă, așa cum este tradiția în țara noastră, iar mormântul ei a fost „împodobit” cu numeroase coroane de flori. De altfel, și crucea care i-a fost așezată la căpătâi este albă, semn al purității.Numeroși prieteni au transmis mesaje pline de tristețe, în mediul online, pentru a deplânge trecerea în neființă a fetei. „Alina Elena, acum ai plecat pe ultimul tău drum, din păcate fără întoarcere. Este condusă de o comună întreagă și plânsă dar să știi că nu este condusă dor de o comună, ci și de toată comunitatea Mangalia, de toată țara cu inima. Toți suntem cu gândul la tine, la suferința ta mare. Trecerea în lumea de dincolo, fără ca tu să-ți dorești asta, nu cu mult timp în urmă ai îmbrăcat rochia de mireasă, îți doreai mult să fii mireasă, ești mireasă acum, dar în cer. Un înger veghetor, o stea ce pe cer va lumina frumos” – este unul dintre mesajele înduioșătoare.Între timp, la Constanța, prietena victimei acuzată de comiterea crimei, Loredana Ionela A. se află după gratii, după ce magistrații Tribunalului Constanța au dispus arestarea ei preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzația de omor. În minuta redactată de magistrații instanței de judecată este prezentat întregul film al crimei, așa cum a fost el mărturisit de suspectă. Iar aspectele recunoscute de autoarea faptei sunt șocante.„Menționez că recunosc săvârșirea faptei de care sunt acuzată, în sensul că am agresat-o pe C. Elena-Alina, cu un cuțit, producându-i decesul. Menționez că mă cunoșteam cu colega mea, C. Elena-Alina, cu care am venit împreună din localitatea de domiciliu din județul Vaslui, să lucrăm pe litoral. Menționez că lucram împreună la hotelul Narcis din stațiunea Saturn, însă eram cazate la hotel Semiramis din aceeași stațiune. Lucram 7 zile pe săptămână, 9 ore pe zi. (…). Cu Elena mă cunoșteam de mult, întrucât eram colege din clasa întâi. Menționez că aveam cu Elena o relație ceva mai diferită din diferite motive, inclusiv legate de serviciu și ne-am mai certat, motiv pentru care am cerut șefilor, pe parcurs, să ne schimbe camerele și să stăm separat. În seara zilei de 5.08.2023, am mai avut niște discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel.În camera noastră de hotel aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe raft și, inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o în gât. Menționez că Elena nu dormea, însă stătea întinsă în pat, cu ochii închiși și fața către perete. Menționez că nu am vrut s-o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă. După ce am înjunghiat-o, Elenei îi curgea sânge din gură și din rana făcută cu cuțitul, horcăia, motiv pentru care am încercat să-i pun mâna la gură să nu se audă în celelalte camere. A durat aproximativ 30 de minute până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât, chiar și pe spate”, a mărturisit suspecta în fața anchetatorilor, așa cum a fost consemnat în actul instanței de judecată.Ulterior, Loredana și-a pus prietena moartă în geamantan și a ieșit din hotel pe la ieșirea din spate, chemând un taxi. „Am găsit un taxi pe Google și taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiză, timp în care a venit şi un coleg de muncă pe nume Vali, căruia i-am zis că plec acasă. (...) Taximetristul a observat că am vânătăi pe față şi pe gât însă eu i-am zis că m-am lovit la muncă. (...) Pentru cursă i-am dat taximetristului 200 lei deşi valoarea cursei era de 20 lei. Am mai stat câteva minute, m-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea și întrucât nu era nimeni m-am apropiat de prima bancă şi am abandonat trupul Elenei sub această bancă. Am încercat să o pun pe bancă dar era grea și nu am putut. Am luat valiza cu mine şi am plecat la hotelul unde eram cazată”, a mai spus Loredana A.. Apoi, tânăra s-a întors la hotel, a curățat camera cât a putut, a aruncat lenjeria și hainele murdare la ghena hotelului, iar cuțitul în tomberonul de la hotelul unde muncea și s-a pus în pat să doarmă. Susține că nu a reușit, iar dimineața a mers la muncă. Duminică după amiază, în jurul orei 15.00, a fost săltată de oamenii legii și dusă la audieri.