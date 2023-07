GALERIE FOTO. Inspectorul general al Poliției de Frontieră și directorul adjunct Frontex, prezenți la un exercițiu pe mare, la Mangalia

O delegaţie a Agenţiei Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), condusă de Lars Gerdes, director executiv adjunct pentru returnări şi operaţiuni şi inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestor de poliţie Victor-Ştefan Ivaşcu, au luat parte la exerciţiul Search and Rescue în cadrul Operaţiunii Maritime Comune cu Scopuri Multiple în vestul Mării Negre 2023. Evenimentul s-a desfăşurat sub forma unui exercițiu maritim multifuncțional, concentrat pe diferite scenarii de căutare şi salvare, cu implicarea autorităţilor cu responsabilităţi în zona de competenţă de la Marea Neagră.Vizita de lucru a delegaţiei Frontex a avut ca principal obiectiv întâlnirea în teren cu participanţii implicați direct în cadrul Operaţiunii Maritime Comune cu Scopuri Multiple în vestul Mării Negre 2023, operaţiune organizată la Marea Neagră, în România, sub coordonarea Agenției Frontex.Directorul adjunct pentru returnări şi operaţiuni al Agenției Frontex a purtat discuții cu inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române privind colaborarea instituţională, fiind abordate şi alte aspecte de interes atât pentru Poliția de Frontieră Română cât și pentru Agenția Frontex, cu acest prilej cei doi oficiali participând, la Mangalia, la exercițiul organizat în cadrul Operaţiunii Maritime Comune cu Scopuri Multiple 2023.În baza ultimelor provocări şi evoluţii la nivel european privind căutarea şi salvarea pe mare, s-a convenit organizarea acestui exerciţiu practic la Marea Neagră în vederea sporirii capacităţii de salvare a vieţii omeneşti pe mare cât şi dezvoltarea celor mai bune practici în astfel de situaţii.Activităţile din cadrul exerciţiului s-au desfăşurat în două raioane situate în apele teritoriale şi zona contiguă corespunzătoare zonei de competenţă a României la Marea Neagră, cu participarea structurilor Poliţiei de Frontieră Române, Agenţiei Române pentru Salvarea Vieţii Omeneşti pe Mare, Autoritatea Navală Română, Serviciului Român de Informaţii, cât şi alte autorităţi cu responsabilităţi de căutare şi salvare, dar şi de administrare şi coordonare maritimă la Marea Neagră.Operaţiunea Maritimă cu Scopuri Multiple în vestul Mării Negre 2023 (JO MMO WBS 2023) se derulează, în perioada 19.04.2023-15.12.2023, în zona de competenţă la Marea Neagră, sub coordonarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX).JO MMO Westen Black Sea 2023 are ca obiectiv general creşterea gradului de coordonare şi cooperare între toți actorii implicați în activităţi de asigurare a securităţii şi siguranţei în domeniul maritim, răspuns în cazuri de accidente ori dezastre maritime, operațiuni de căutare şi salvare, precum și îmbunătăţirea capacităţii de a salva vieții pe mare.Poliţia de Frontieră Română găzduieşte anual o astfel de operaţiune, scopul principal fiind punerea în aplicare a competenţelor aflate în responsabilitatea structurilor de Gardă de Coastă.