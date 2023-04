Primăria Mangalia scoate la licitație mai multe loturi de teren, în stațiunea Venus - Cap-Aurora

Primăria Municipiului Mangalia supune procedurii de licitație publică peste 40 de loturi de teren, în stațiunea Venus-Cap-Aurora, destinate exclusiv locuințelor individuale.Terenurile cu dimensiuni cuprinse între 400 mp și 750 mp aparțin domeniului privat al Municipiului Mangalia, iar vânzarea acestora se va face în baza O.U.G. nr. 57/03.07.2019, H.C.L. nr. 28/ 01.02.2023, respectiv H.C.L. nr. 29/ 01.02.2023. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire, în baza unei cereri scrise și după achitarea taxei speciale de 200 de lei. Documentația se poate solicita de la Biroul Registratură și Informare Cetățeni, din cadrul Primăriei. O primă licitație publică pentru vânzarea a 21 de loturi din Venus are data limită de depunere a ofertelor, 21 aprilie 2023, ora 14:00, cu deschiderea acestora în data de 25 aprilie, ora 11:00, la sediul Primăriei Mangalia. A doua licitație pentru vânzarea a 22 de suprafețe de teren, din aceeași stațiune, are ca dată limită de depunere a ofertelor 25 aprilie 2023, ora 16:00, iar deschiderea lor se va face în data de 27 aprilie, ora 11:00. Ofertele se depun într-un singur exemplar original pentru fiecare lot pentru care se licitează. Conform documentației specifice, cele 43 de loturi au ca destinație construirea de locuințe individuale, cu regim maxim de înălțime: S/Ds+P+2E, orice altă construcție fiind interzisă.„Ne dorim să dezvoltăm din ce în ce mai mult orașul și cele șase stațiuni pe care le administrăm, dorim să susținem investitorii serioși care doresc să-și consolideze afacerile în domeniul turistic și nu numai. De aceea, am decis să oferim posibilitatea tuturor celor interesați de a deține un teren de casă, în stațiunea Venus, într-o zonă rezidențială, cu construcții care să respecte un echilibru între elementele de dezvoltare urbană și cele de natură turistică. Așadar, pe aceste loturi nu vor putea fi construite blocuri sau alte clădiri cu multe etaje, nu se vor alipi sau dezmembra terenuri, singura destinație acceptată fiind cea de locuință individuală, conform legislației în vigoare și Hotărârilor CL Mangalia”, a declarat primarul Mangaliei, Cristian Radu.