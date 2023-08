Tânăra găsită moartă într-un parc din Mangalia va fi înmormântată joi. „Este o situație de necrezut!”

Tânăra de 18 ani, Loredana A., acuzată că și-a ucis prietena din copilăria, Alina Elena C., după care i-a abandonat trupul neînsuflețit într-un parc din Mangalia, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de magistrații Tribunalului Constanța și poate fi contestată la instanța superioară.Între timp, familia Alinei se pregătește de înmormântare. „Cu părere de rău pentru situația asta de necrezut, țin să pun că sora mea, Alina Elena, va fi înmormântată în satul Buda, în joia aceasta! Cei care puteți și doriți să o conduceți pe ultimul drum sunteți așteptați. Dumnezeu să o ierte!” – a fost mesajul transmis pe rețelele de socializare de fratele victimei, Ionuț.Între timp, în satul vasluian de unde sunt cele două fete venite pe litoral să muncească lumea este înlăcrimată. Cele două erau prietene din copilărie, de la grădiniță, familiile se cunosc între ele și nimeni nu poate înțelege cum s-a putut ajunge la o asemenea tragedie.Mama victimei le-a mărturisit jurnaliștilor de la cotidianul vasluian Vremea Nouă că știa de la fiica ei despre certurile dintre fete. „Ultima oară când am vorbit cu Alina a fost de ziua mea, joi – 3 august, mi-a spus că vine acasă și o așteptam. Loredana a luat-o la Constanța. Alina mi-a spus că s-a certat o dată cu ea și nu a mai lăsat-o să intre în cameră. Așa a vrut ea, că avea relații cu patronul de acolo. Nu știu ce a avut în cap de a făcut așa ceva. Nu părea să fie capabilă de un astfel de gest. Avea invidie pe Alina, că vorbea cu un băiat”, a mărturisit plângând mama îndurerată.Sfâșiată de durere este și mama suspectei, Petronela S.. Femeia spune că nu era prima dată când fetele se certau. „Alina a fost și acasă la mine, au crescut împreună de mititele, nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu pot să-mi dau seama de ce a făcut asta. Sunt terminată, nu mai pot! Se mai certau, dar se împăcau, au stat și în chirie amândouă. Nu știu, nu mai sunt bună de nimic. Loredana nu era violentă, din contră, se înțelegea bine cu Alina, învățau amândouă, stăteau în aceeași bancă. Știu că s-au certat, se schimbaseră la muncă, ca să nu se mai întâlnească, una era de dimineață, cealaltă era după-amiaza. Ce s-a întâmplat acolo nu pot să îmi dau seama. Săraca și dânsa (n.r. mama Alinei), suntem terminați. A nenorocit două familii, copila asta. Doamne!”, a afirmat femeia îndurerată.Afaceristul Ionel Sandu, cel care o sprijinea financiar pe victimă să-și termine liceul, urmează să ajute cu transportul trupului neînsuflețit, de la Mangalia în localitatea de domiciliu, iar înmormântarea urmează să se desfășoare joi, 10 august, în satul Buda.La Constanța, noi informații din noaptea teribilei crime ies la suprafață. Doi colegi de muncă ai celor două tinere au auzit strigăte din camera lor, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 3.00. Au vrut să vadă ce s-a întâmplat, dar când au bătut la ușă, una dintre ele le-a răspuns că dorm„Am bătut la ușa și ne-au spus că dorm. Adică doar una dintre ele a răspuns, am auzit doar o voce, așa că ne - am dus să ne culcăm, a fost liniște, până dimineața”, a afirmat unul dintre tineri. Ba mai mult, în ziua următoare la muncă, singurul aspect ciudat era faptul că nu era Alina devreme, în fața hotelului, așa cum își obișnuise colegii. În jurul orei 11.00, au aflat că de fapt tânăra a fost omorâtă, iar colega ei de cameră s-a aflat din primele momente ale investigației în cercul de suspecți.