Record de vizitatori pentru Constanța Black Sea Air Show

Cifră record de vizitatori la cel mai mare eveniment aerian din sud-estul României – peste 20.000 de spectatori, au fost sâmbătă, la cea de-a II-a Ediție a Constanța Black Sea Air Show, conform cifrelor avansate de Jandarmeria Constanța și de către organizatori.



Organizat de Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, Aeroclubul României și Agenția de turism și evenimente Mistral Tours & Events, cu sprijinul Forțelor Aeriene Române prin Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și al Primăriei Comunei Mihail Kogălniceanu, evenimentul a oferit un spectacol aerian și terestru fascinant pentru publicul atât de numeros, atrăgând enorm de multă simpatie și susținere, din partea turiștilor și vizitatorilor care au venit din multe orașe din România, chiar și din Bulgaria, dar și din partea miilor de constănțeni și dobrogeni.



În numai 7 săptămâni, organizatorii au pus în scenă serii întregi de evoluții aeriene spectaculoase, expoziție statică, paradă de mașini de epocă, paradă de motocicliști, momente de surpriză și suspans pentru public, activități pentru cei mici și cei mari, zona gastro și comercială, servicii de logistică și siguranță pentru un public care s-a dovedit a fi atât de dornic să participe și care nu a fost descurajat nici de caniculă, nici de vântul pe alocuri neprietenos pentru zbor, dar nici de cozile de mulți kilometri, formate pe șoseaua națională către aeroport și chiar dincolo de intrarea Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța.



Bogdan Artagea, Director General Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța: “Într-un timp atât de scurt, în calitate de gazdă a acestui show și organizator principal, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, am reușit să formăm o echipă puternică care a pus în scenă pentru public un miting aerian grandios, implicând în organizare forțe numeroase. Coordonarea unui astfel de eveniment necesită multă rigurozitate în ceea ce privește asigurarea tuturor condițiilor de securitate și siguranță pentru desfășurarea acestor evoluții, personalul aeroportuar având o responsabilitate enormă în realizarea cu succes a programului stabilit.



Deținem personal cu experiență, o infrastructură optimă care permite la scară largă organizarea unor astfel de demonstrații. Ne bucură faptul că partenerii noștri au avut încredere în noi și împreună am reușit să creăm un moment unic pentru Constanța, un eveniment despre care s-a auzit în toată țara și chiar și în afara țării, dovadă că am avut foarte multe cereri de la fotografii pasionați de aviație de peste hotare. Vom continua să gândim optimist și să venim cu idei noi care să încânte publicul la următoarea ediție.”



George Rotaru, Director General al Aeroclubului României: „Pentru Aeroclubul României a fost o onoare să lucreze cu o echipă de organizare deosebită, rezultatul fiind foarte vizibil prin numărul mare de aplauze, urale, postări pe rețelele de socializare ale publicului foarte numeros, prezent la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța. Ne bucurăm că evoluțiile noastre au fost primite cu atât de mult entuziasm și ne obligă să ne antrenam mai mult, pentru a fi mai buni. Acest succes ne motivează să susținem desfășurarea anuală a Constanța Black Sea Air Show și promitem că vom participa cu evoluții spectaculoase și dinamice, precum și cu o expozitie statică generoasă. Ne vedem în 2024 la Constanța Black Sea Air Show!”



Comandor Nicolae Crețu, reprezentant Forțele Aeriene Române, Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu: “Forțele Aeriene Române și Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu transmit mulțumiri tuturor participanților la eveniment pentru conformarea la regulile și măsurile stabilite, care au avut ca scop finalizarea activităților în deplină siguranță. Informăm asupra închiderii tuturor activităților conexe fără incidente ceea ce a reprezentat primul nostru obiectiv.



Ne bucurăm foarte mult pentru prezența numeroasă și diversă, de la mic la mare și de la pasionați și profesioniști la public prezent pentru prima dată la un eveniment aviatic.



Temperatura ridicată și vântul puternic au fost ingredientele care au pus în dificultate publicul să reziste întregului program și echipajelor de zbor să prezinte gama de evoluții și exerciții. Ele au fost totodată și mecanismul prin care rezistența s-a transformat în satisfacție iar valorile propuse și promovate în rândul organizatorilor și anume “lucrul colaborativ și strângerea relațiilor firești între aviatori” și-au spus cuvântul și s-au consolidat.



Rămâne să mulțumim încă odată tuturor celor care au organizat, celor care și-au arătat măiestria, celor care s-au implicat sau au sprijinit sau celor care au făcut efortul să vină, să reziste și să ne înțeleagă. Le mulțumim și celor care s-au gândit să vină să sprijine sau să ne vadă însă din diferite motive nu au reușit! Să nu uităm realizările Aeronauticii Militare din ultimii 110 ani și să sprijinim și să contribuim la noi realizări care să ne aducă mândrie Forțelor Aeriene Române pentru anii care vin!”



Corina Martin, Agenția de turim și evenimente Mistral Tours & Events, Coorganizator: „Constănțenii, dar și turiștii noștri merită un show aerian de excepție, așa încât, după 4 ani de așteptare, am adus acum un concept de Spectacol aerian grandios, la care asteptările și estimările noastre inițiale, în privința numărului de spectatori, au fost și de această dată, depășite! Deși am avut doar 7 săptămâni la dispoziție, am reusit ca, într-o echipă extrem de motivată și de puternică, să realizăm un spectacol magistral ieri, în Constanta Black Sea Air Show, aplaudat de peste 20.000 de vizitatori! Suntem copleșiți de simpatia și aprecierile publicului, transmise către noi și suntem determinați să începem, de luni, deja, pregătirea celei de-a III-a Ediții. Mulțumim publicului nostru, lor le-am dedicat acest Eveniment! Mulțumim presei, dar și sponsorilor și partenerilor noștri și ne vedem în august 2024!”