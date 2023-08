Adolescenta ucisă la Mangalia, trecut de coșmar: ghinioanele s-au ţinut lanţ de ea / Era copilul de suflet al omului de afaceri Ionel Sandu

"Ajunsesem într-un punct în care nu mai rezistam. Într-o noapte, a început să mă bată foarte tare, m-a dat cu capul de pereți, iar, într-un moment de pauză al lui, am încercat să sun pe mama. Aveam un telefon micuț, nu prea mergea bateria la el și cu acesta încercam să mai țin legătura cu mama, fără ca el să știe, pentru că nu aveam voie să vorbesc cu ea. Nu mă lăsa el. M-am speriat foarte tare, am crezut că mă omoară. Motivul lui pentru care a acționat așa de brutal a fost că, aflase el cumva, că eu o mai sunam pe mama din când în când. Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist așa, dar el parcă nu a auzit. S-a înfuriat mai tare, a început să mă bată mai tare, mi-a tras două palme, am amețit și când mi-am revenit puțin a început să mă dea cu capul de pereți. Tremurând și plină de dureri, i-am zis că trebuie să merg la toaletă. Nu voia să mă lase (...), spunea Alina, pentru vremeanoua.ro