Captură record de droguri, în România! 30 de kilograme de 'Cristal', în valoare de 600.000 de euro!

30 de kilograme de substanţă de tip "Cristal" în valoare de 600.000 de euro, care reprezintă cea mai mare captură de acest gen realizată în România până acum, au fost găsite de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi în autoturismul unui bărbat, care a fost oprit în zona haltei CFR Surdila Găiseanca din judeţul Brăila."La data de 1 septembrie 2023, în urma activităţilor investigative şi de cercetare efectuate într-un dosar penal pe linia combaterii traficului de droguri de mare risc, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi au oprit în trafic un autoturism (...) în care se aflau trei bărbaţi, toţi cu domiciliul în municipiul Brăila, cu vârstele de 49, 26 şi 19 ani. La volan se afla bărbatul de 49 de ani. La controlul autoturismului, au fost găsite în total 30 de kg de substanţă de tip Cristal, susceptibilă a face parte din categoria drogurilor de mare risc. 10 kg au fost găsite sub scaunul de la şofer, iar 20 de kg în roata de rezervă. Valoarea pe piaţă a acestui drog, care urma să fie comercializat în judeţele Galaţi şi Brăila, cunoscut sub denumirea de 3 CMC, este de aproximativ 600.000 de euro, iar, la nivel naţional, această captură este cea mai mare de până acum", se arată într-un comunicat de presă transmis sâmbătă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.Conform aceleiaşi surse, substanţa 3 CMC a fost introdusă sub control prin modificare legislativă în martie 2023 şi este asimilată drogurilor de mare risc (la fel ca şi cocaina, heroina sau mefedrona)."Pe piaţa neagră, substanţa se poate găsi în formă pură sau multiplicată cu substanţe precum glucoza, talc, creatina, pentru a multiplica profitul reţelelor. Această multiplicare se face în aşa numitele laboratoare de condiţionare. În aceste locaţii, substanţa poate fi pulverizată şi pe materie vegetală, pentru a fi apoi fumată. Liantul este acidul izopropilic. Substanţa a fost prezentă pe piaţa neagră începând cu anul 2019 şi are denumirea stradală Cristal. Până în martie 2023, era încadrată ca şi substanţă psihoactivă, iar pedeapsa era mică pentru traficarea substanţei (de la 6 luni la 3 ani). După modificările legislative din martie 2023, pentru traficarea acestui drog, dacă se poate proba că suspecţii au săvârşit infracţiunea de introducere în ţară a acestuia, riscă o pedeapsă de la 10 la 20 de ani, precum şi interzicerea unor drepturi. Efectele sunt unele diverse, în funcţie de organism, similare cu cele ale MDMA şi amfetaminei. Consumatorul experimentează lipsa empatiei, agresivitate, agitaţie, tremur, dezinhibiţie, lipsa coordonării şi o sete permanentă. Efectele pe termen lung nu au putut fi bine documentate la nivel european, fiind o substanţă relativ nouă", precizează IPJ Galaţi.În urma audierilor, procurorii Serviciul Teritorial Galaţi al DIICOT au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a celor trei bănuiţi.Sursa foto: Agerpres