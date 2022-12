Cătălin Filișan și-a anunțat candidatura pentru încă un mandat în fruntea Baroului Constanța

Din 2019, avocatul Cătălin Filișan este decanul Baroului Constanța și intenționează să candideze, anul viitor, pentru încă un mandat în funcția respectivă. „Totul a început în data de 31 martie 2019, la ora 6.00, când comisia a terminat de numărat voturile. Am fost ales decan al Baroului Constanța din primul tur, având o majoritate de peste 50% din numărul colegilor avocați, deși am fost patru candidați. A început un drum nou pentru mine, un drum pe care am pășit cu încredere și cu gândul de a produce o schimbare. Am transformat Baroul Constanța într-un brand la nivel local, național și internațional. Am muncit pentru a îmbunătăți viața colegilor avocați (în limitele atribuțiilor decanului). Cei patru ani de mandat au fost marcați de pandemia cu COVID 19 și de războiul din Ucraina, provocări în fața cărora m-am adaptat și mi-am continuat proiectul”, a descris Cătălin Filișan, activitatea din anii ce au trecut.„În data de 25 martie 2023, voi candida pentru un nou mandat de decan al Baroului Constanța, am alături de mine o echipă puternică și îmi doresc să finalizeze încă pe atâtea proiecte câte au fost în primul mandat. Le mulțumesc colegilor avocați pentru încredere!”, a mai afirmat Cătălin Filișan.