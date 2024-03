Caz revoltător la școală. Elev de 8 ani, abuzat de două ori de colegi

Un caz cumplit, șocant și revoltător a avut loc în București. Un copil a fost abuzat de două ori de colegi.

Părinții unui băiețel care are acum 10 ani, reclamă că acesta a fost violat de două ori în toaleta școlii.

În primul caz, presupusul violator avea numai 11 ani, iar victima 8 ani.

Dosarul s-a clasat pentru că violatorul era prea mic pentru a răspunde penal.

Conducerea unității de învățământ a mușamalizat totul în exterior, iar în școală, victima a devenit ținta bullying-ului. Tocmai fiindcă toată lumea știa că el este băiețelul violat din toaletă.







Așa a ajuns să fie violat a doua oară, spune mama, la un an și câteva luni distanță de prima agresiune.

"A fost violat de două ori! De două ori, nu o dată! De două ori!







Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei, într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare.







S-a întâmplat în toaleta școlii, la parter. Copilul mi-a zis că la toaletă nu era zăvor", a declarat mama copilului violat, pentru Antena 3 CNN.







Totul a început în iunie 2022. Sunt detalii absolut îngrozitoare, pe care nu le putem reda și cu siguranță un copil în vârstă de 8 ani nu putea povesti așa ceva dacă nu i se întâmpla.







"După ora de sport s-a dus la toaletă și nu era zăvor. A intrat un băiat acoperit cu glugă și i-a văzut doar ochii", a mai precizat mama copilului.

După al doilea viol, mama băiatului a reușit și l-a mutat la altă școală.