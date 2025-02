Ce rol ar fi avut Ioana Băsescu în protejarea grupării Nordis. Detalii din referatul procurorilor

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost audiată la sediul DIICOT în dosarul Nordis. Ioana Băsescu este implicată în calitate de notar și a legalizat documente ale grupului imobiliar deținut și de Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol.

Referatul procurorilor arată că Ioana Băsescu a pus un client să semneze o clauză prin care se obliga să nu vorbească negativ în public despre compania Nordis.

„În conținutul promisiunii am identificat o clauză care m-a deranjat și anume cea care îmi interzicea să fac remarci negative în public la adresa Nordis. Notărița mi-a zis că acesta este formatul agreat de semnare cu toată lumea”, potrivit referatului, scrie sursa citată.







„Am întrebat-o dacă e în regulă să semneze notarul o promisiune pentru un imobil aflat la un etaj pentru care nu exista autorizație de construire. Răspunsul ei a fost că pot să cumpăr sau nu. Am luat decizia să cumpăr. Pentru același apartament am semnat un act adițional la promisiunea inițială. Consider că notarul trebuia să aibă cunoștință cu privire la faptul că același apartament a fost vândut către un nou cumpărător”, se mai arată în referatul DIICOT.







Procurorii au lăsat-o să plece acasă după ce i s-a adus la cunoștință punerea sub acuzare.







Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.







Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălarea banilor, spun anchetatorii.







Procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă - Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de euro.