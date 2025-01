Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis astăzi, reunindu-se in complet de Camera și in baza unui vot unanim, sa nu indice nicio măsura provizorie in cauza Călin Georgescu c. România (cererea nr. 37327/24), se arată într-un comunicat al Curții.







Cauza privește anularea de către Curtea Constituțională a României a alegerilor prezidențiale în care dl. Georgescu a fost candidat.