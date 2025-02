Clienţii păgubiţi de Nordis spun cum funcționa schema imobiliară. „Mă simt înșelat din toate punctele de vedere”

Apar noi detalii despre cum funcţiona schema imobiliară de la Nordis şi ce rol aveau notarii în cadrul acesteia. Doi dintre clienţii păgubiţi au povestit cum au rămas fără zeci sau sute de mii de euro.

Doi dintre clienţii Nordis au detaliat luni, în cadrul unei emisiuni la Antena3, cum au pierdut zeci sau sute de mii de euro, după ce au investit în proiectele Nordis din Mamaia.







Marius Dragu, care a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare înainte ca blocurile să fie construite, în 2019, a plătit către Nordis la acea vreme 125.000 de euro.

„Este vorba despre două studiouri la Mamaia, în acele corpuri hoteliere. Asta s-a întâmplat spre sfârșitul anului 2019. Am achitat integral prin promisiune de vânzare-cumpărare în fața notarului, în jur de 125.000 euro pentru ambele. Am constatat la începutul anului 2024 că unul dintre ele a fost vândut. Cum am făcut asta? În urma unei expertize a unui expert cadastrist am descoperit faptul că unul din corpul 2 clădire hotelieră a fost vândut către o altă societate. Au fost cazuri în corpul doi în care s-a semnat promisiune de vânzare-cumpărare în 2019-2020, în momentul în care nu era făcută apartamentarea, adică nu apăreau acele unități ca și cadastrate”, a povestit bărbatul.



După o vreme, Marius Dragu a înţeles că ceva nu este în regulă cu achiziţia sa şi a făcut o plângere penală.



„Erau niște termene de respectat pentru a fi construite. Acel termen nu s-a respectat, după care s-au făcut niște acte adiționale motivând faptul că sunt întârzieri din cauza materialelor. După aceea a intervenit COVID-ul, întârzieri cu livrarea, după care ușor, ușor, am ajuns la concluzia că este ceva în neregulă, moment în care m-am adresat tribunalului, iar în momentul când am văzut că este vorba de vânzarea unuia dintre ele m-am adresat printr-o plângere penală.







Problema intervine prin faptul că atunci când am semnat promisiunea de vânzare-cumpărare apartamentarea nu era făcută, într-adevăr, nu aveam cum să înscriu în cartea funciară. Însă problema intervine în momentul când notarul nu preia aceste promisiuni și nu le include în apartamentamentare, le uită. După care, după apartamentare același notar mai încheie o promisiune de vânzare-cumpărare pentru aceeași unitate dar către alt promitent cumpărător, după care un al 3-lea vine și semnează un contract de vânzare-cumpărare”.



Clientul păgubit consideră că, în toată această afacere,de vină sunt şi notarii, care nu au completat actele corespunzător, ceea ce a făcut ca unele dintre apartamente să fie vândute de două ori.



„Notarul avea obligația ca în apartamentare să preia toate promisiunile de vânzare și să le treacă în promisiune. Și lasă responsabilitatea pe semnătura unuia dintre administrator, ceea ce s-a întâmplat de exemplu în corpul doi, iar după apartamentare aceeși unitate a fost vândută către altcineva.



Deci pentru a sintetiza: același notar face o promisiune de vânzare-cumpărare înainte de apartamentamentare, uită atunci când face apartamentarea să includă acea promisiune de vânzare-cumpărare, pe care același notar a făcut-o, și pune responsabilitate pe administrator sub semnătură privată cum că acel administrator a trecut toate promisiunile, deși a uitat, și același notar, după apartamentare, vinde unitatea altei persoane. Așa s-a întâmplat mai multe cazuri, nu nu numai într-un caz și probabil la asta se referă și acuzarea și ancheta”, a detaliat bărbatul care a pierdut 125.000 de euro..



Un alt client păgubit este George Covaciu, care a pierdut 70.000 de euro, pe care i-a achitat pentru un apartament Rimini în Mamaia, în posesia căruia nu a intrat nici în ziua de astăzi, deşi construcţia a fost finalizată.



„Mă simt înșelat, din toate punctele de vedere. Eu îmi doresc măcar banii înapoi. Am plătit un apartament Rimini în Mamaia, în corpul 1. Corpul s-a construit, dar nu ne-au fost date unitățile. Noi am încercat să luăm legătura cu ei ca să ne facă contractul final, dar am fost refuzați. au zis că o să vedem, că vă vom face contractul final, dar nici până în ziua de ani nu s-a încheiat nimic.