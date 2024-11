Condamnat la închisoare pe viaţă, după ce a omorât o femeie şi i-a ascuns cadavrul

Un recidivist a fost condamnat la închisoare pe viaţă, după ce a omorât o femeie în Petroşani și i-a ascuns cadavrul







Un bărbat, recidivist, a fost condamnat joi, de Tribunalul Hunedoara, la închisoare pe viaţă, fiind acuzat de omor calificat, într-un dosar în care acesta este învinuit că a ucis o femeie, în luna februarie a acestui an.







Condamnarea este fără acord de recunoaştere, iar hotărârea instanţei de judecată poate fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării.







"În baza art. 396 alin. 2 C. pr. pen., condamnă pe inculpatul C.C.-- --, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prev. de art. 188 alin. 1 - art. 189 alin. 1 lit. e C. pen., cu aplic. art. 41 alin. 1 C. pen. 2. În temeiul art. 104 alin. 2 C. pen., revocă liberarea condiţionată din executarea pedepsei de 20 de ani închisoare la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 171/2008 a Tribunalului Cluj şi constată că restul rămas neexecutat la data liberării condiţionate din aceasta este de 871 de zile închisoare. 3. În temeiul art. 43 alin. 4 C. pen., dispune ca inculpatul să execute pedeapsa detenţiunii pe viaţă", se arată în sentinţa publicată pe portalul instanţelor de judecată, conform stirileprotv.ro







Bărbatul a mai fost obligat să plătească 25.000 de euro, sub formă de daune morale, către două femei care s-au constituit parte civilă în proces.







De asemenea, instanţa a dispus prelevarea de la inculpat a probelor biologice, fără notificare prealabilă, în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.







Bărbatul a fost arestat preventiv din data 16 aprilie 2024, fiind acuzat că ar fi ucis, în februarie, o femeie de 35 de ani din Petroşani. Corpul victimei a fost găsit după două luni, procurorii stabilind că aceasta ar fi fost sugrumată în cursul nopţii de 19 februarie, după care făptuitorul i-ar fi ascuns cadavrul pe un teren viran, în apropierea fostului poligon de tragere din municipiul Petroşani.







Inculpatul este cunoscut ca recidivist. El a mai fost condamnat de Tribunalul Cluj în anul 2008 la 20 de ani de închisoare tot pentru o faptă de omor comisă asupra unei femei. El a fost eliberat condiţionat înainte de împlinirea termenului la care fusese condamnat.