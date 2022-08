Constanța, în topul județelor cu cele mai aglomerate șosele. 80% dintre mașini au peste 10 ani vechime!

Totodată, din analiza realizată de oamenii legii reiese că a crescut considerabil numărul vehiculelor de pe șosele. De exemplu, Constanța se numără printre județele cu cele mai multe autoturisme la mia de locuitori.





„Conform datelor furnizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), în anul 2020, rata de motorizare în țara noastră era de 376 de autoturisme la 1.000 de locuitori, Bucureștiul având cele mai multe autoturisme la 1.000 de locuitori (656) alături de județele Timiș (406), Constanța (406), Arad (402), iar la polul opus, județele Vaslui (240), Călărași (243) și Botoșani (252) se caracterizează prin cele mai scăzute rate de motorizare din țară”, se mai arată în documentul realizat de Poliția Rutieră.





„Învechirea accentuată a parcului auto din România este confirmată și de datele puse la dispoziție de Registrul Auto Român, conform cărora vechimea medie a vehiculelor prezentate la ITP în anul 2020 (prima prezentare) a fost de 14,71 ani. Totodată, din cele 64.096 vehicule controlate tehnic în trafic în 2020, 35,3% erau neconforme din punct de vedere al securității rutiere. Dintre acestea, 11,2% prezentau pericol iminent de accident (5,1% din totalul vehiculelor controlate tehnic în trafic)”, mai arată analiza publicată de polițiști.





Un deziderat al autorităților – impus de altfel și de Uniunea Europeană – este reducerea numărului incidentelor rutiere grave de pe șosele. Este cunoscut deja faptul că România se află, în continuare, pe primul loc în U.E. la numărul de accidente rutiere cu consecințe grave. Deși s-a impus atât țării noastre, cât și celorlalte membre europene luarea de măsuri pentru a se reduce cu 50% numărul de persoane decedate în accidente rutiere, această țintă nu a fost atinsă. Un studiu realizat de Direcția Poliția Rutieră privind siguranța rutieră pe o decadă (2010 - 2020) arată că factorii care stau la baza nesiguranței rutiere sunt diverși și multipli. Inclusiv faptul că țara noastră are cea mai veche flotă de vehicule din Uniunea Europeană este un factor.„România se plasează printre țările cu cele mai vechi flote de autoturisme (cu o vechime medie a autoturismelor de 15,9 ani în 2020), alături de Lituania și Estonia. La polul opus, flote mai noi de autoturisme sunt întâlnite în Luxemburg (vechime medie de 6,5 ani) și Austria (vechime medie de 8,3 ani)10. Învechirea parcului de autoturisme din România s-a accentuat de un an la altul. Astfel, dacă, în anul 2010, un procent de 43% din parcul de autoturisme era reprezentat de autoturisme cu o vechime de peste 11 ani, în anul 2020 ne aflăm în situația ca 80% dintre autoturisme să fie mai vechi de peste 11 ani. Bucureștiul are cel mai tânăr parc auto (cu o vechime medie de 12,2 ani), la polul opus aflându-se județul Mehedinți, cu o vechime medie a autoturismelor de 17,5 ani”, se arată în „Buletinul de siguranță rutieră” realizat și publicat de Poliția Rutieră.