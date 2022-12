Constanţa, sub cod galben de ceaţă! Vizibilitatea scade chiar şi sub 50 de metri!

Potrivit ANM, până la 10:00, în judeţul Constanţa, va fi local ceaţă, care va duce la scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.Până la ora 11:00, în judeţele Sălaj (localităţile: Surduc, Hida, Gârbou, Gâlgău, Ileanda, Sânmihaiu Almaşului, Cristolţ, Şimişna, Dragu, Poiana Blenchii, Zalha, Zimbor, Rus, Lozna), Cluj (în: Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Apahida, Viişoara, Mihai Viteazu, Căşeiu, Cojocna, Ceanu Mare, Bonţida, Iclod, Jucu, Moldoveneşti, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraş, Sic, Cuzdrioara, Călăraşi, Căianu, Fizeşu Gherlii, Câţcău, Ţaga, Vad, Suatu, Borşa, Sânmărtin, Bobâlna, Panticeu, Corneşti, Aşchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Aluniş, Pălatca, Jichişu de Jos, Ploscoş) şi Bistriţa-Năsăud (localităţile: Beclean, Lechinţa, Căianu Mic, Şintereag, Braniştea, Petru Rareş, Uriu, Nuşeni, Şieu-Odorhei, Chiuza, Ciceu-Giurgeşti, Ciceu - Mihăieşti) se va semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea gheţuşului.De asemenea, până la 12:00, în zona Moldovei, în judeţele Bacău (zona joasă), Botoşani, Suceava (zona joasă), Galaţi, Neamţ (zona joasă), Vrancea (zona joasă), Iaşi şi Vaslui, se va semnala local ceaţă, ce reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri şi care, în funcţie de condiţiile locale, va favoriza formarea gheţuşului.