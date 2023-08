CUTREMURĂTOR: Bebeluș omorât de propria mama

O femeie de 30 de ani din localitatea Scăiuş (comuna Fârliug) a fost reţinută pentru 24 de ore, fiind bănuită că şi-a sugrumat propriul copil, un bebeluş de numai un şi două luni.



Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a fost sesizat aseară, în jurul orei 23.00, printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la moartea suspectă a unui copil de aproximativ un an, în localitatea Scăiuş (comuna Fârliug). Poliţiştii au declanşat cercetările, iar cazul a fost preluat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.



Copilul ar fi fost omorât de propria sa mamă, o femeie de 30 de ani. „Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin au fost sesizați despre faptul că în data de 5 august, în jurul orelor 19.00, pe raza satului Scăiuş, la domiciliul numitei L.A., în vârstă de 30 de ani, aceasta a sugrumat cu mâinile şi a obstrucționat mecanic căile respiratorii superioare ale fiului ei, L.M.I. în vârstă de un an şi două luni, provocându-i în acest mod decesul”, a transmis Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, informează resita.ro



Procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de femeia de 30 de ani, sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie. Femeia a fost reținută pentru o perioadă de 24 de ore, urmând să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăți din cadrul Tribunalului Caraş-Severin cu propunere de arestare preventivă.