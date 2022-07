Divizionul 175 Nave Scafandri de luptă, la ceas aniversar: 42 de ani de la înființare

Scafandrii constănțeni celebrează, vineri, 1 iulie, împlinirea a 42 de ani de la înființarea Divizionului 175 Nave Scafandri de luptă „Comandor Constantin Scarlat”. La 1 iulie 1980, Grupul de Scafandri de Luptă al Centrului 39 Scafandri s-a transformat în Divizionul de Scafandri de Luptă sub comanda căpitanului de rangul 1 (comandorul) Toader Nicolae. După parcurgerea unei prime etape de dezvoltare și operaționalizare a structurilor sale, începând cu data de 30 octombrie 1986 Divizionul scafandrilor de luptă a devenit unitate corp aparte cu numele de Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptă, unitate cu indicativ propriu în subordinea Comandamentului Centrului 39 Scafandri. La 1 noiembrie 2019, s-a revenit la o organizare specifică scafandrilor de luptă și la denumirea de Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptă, ocazie cu care s-a constituit Divizionul 176 Scafandri de mare adâncime, iar navele „Grigore Antipa” și „Grozavul” au ieșit din compunerea unității pentru ca în 2020 să îi fie atribuită denumirea „Comandor Constantin Scarlat”.În cei peste 40 de ani de existență, această structură de elită a Forțelor Navale s-a adaptat la noile cerințe de transformare operațională pentru a fi în măsură să execute, cu forțele generate de către cele trei secții din organizare, misiuni cu caracter special și de sprijin de luptă, în principal, în zona de responsabilitate a Forțelor Navale în vederea menținerii liniilor de comunicații maritime și fluviale, a infrastructurii critice și realizării sprijinului forțelor aliate.Această unitate este prima formațiune din țară specializată în probleme de scafandrerie ușoară și, prin îndeplinirea multiplelor misiuni naționale și internaționale din perioada de preaderare a țării noastre la Alianța Nord-Atlantică, a contribuit semnificativ la realizarea demersurilor României pentru integrarea în NATO.Divizionul are, în prezent, scafandri specializaţi în descoperirea şi neutralizarea dispozitivelor explozive, scafandri de mare adâncime, precum şi nave militare specializate activităţilor specifice scafandrilor.Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptă are în subordinea sa Grupul de nave speciale pentru scafandri, cu vedetele maritime pentru scafandri Saturn și Venus și Secția de scafandri de luptă cu Grupul scafandri de luptă EOD, specializați în neutralizarea și distrugerea încărcăturilor explozive clasice sau improvizate, Detașamentul Scafandri de Luptă de Incursiune, capabili să execute misiuni prin desantare-parașutare și nava logistică pentru scafandri de luptă Midia. Structurile divizionului sunt în măsură să desfășoare acțiuni în toate mediile de acțiune, sub apă, pe mare, în aer și pe uscat.