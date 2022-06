Trei scafandri, premiați la "Omul Anului 2021 în Forțele Navale"

Mențiunea la secțiunea „Maistrul militar / Subofițerul anului 2021” i-a fost acordată maistrului militar clasa a II-a Roxana Chihaia, specialist în grupa de comandă a Secției Scafandri de Luptă de Incursiune. „Doamna maistru militar s-a remarcat în procesul de instruire, prin rezultatele obținute în activitățile de scufundare și de parașutare executate. Anul trecut a participat la Operația EUNAVFOR IRINI, fiind ambarcată la bordul puitorului de mine 274, în echipa de inspecție și control a navei, iar meritele pentru îndeplinirea misiunilor primite i-au fost răsplătite cu Emblema de Merit în Slujba Păcii, clasa a III-a, și The Common Security and Defence Policy Service Medal / UE”, au arătat colegii de la Centrul de Scafandri.





Pe lista celor premiați s-au numărat și trei militari din cadrul Centrului de Scafandri și al unităților subordonate, astfel: locul al II-lea la secțiunea „Maistrul militar / Subofițerul anului 2021”: sergent major Pascale Roibu, operator, Secția Scafandri de Luptă EOD. În anul 2021, a participat la Exercițiul multinațional EP MCM DIVE, fiind foarte apreciat de colegi și de militarii străini participanți pentru calitățile sale profesionale. A realizat și a publicat monografia „Repere istorice ale scafandreriei militare românești”, volum care prezintă aspectele evolutive și de dezvoltare ale profesiei de scafandru în România, o lucrare foarte apreciată de către specialiștii din domeniu; locul al III-lea la secțiunea „Ofițerul anului 2021 în Forțele Navale”: căpitan Bogdan-Cristian Oancea, locțiitor comandant Detașament Scafandri de Luptă de Incursiune. „Ofițerul are calități deosebite pentru meseria de scafandru și parașutist. Anul trecut, a participat la Operația EUNAVFOR MED IRINI, în calitate de comandant al echipei de inspecție și control la bordul puitorului 274, iar rezultatele deosebite obținute în timpul misiunilor i-au fost apreciate prin acordarea Emblemei de Merit În Slujba Păcii clasa a III-a, Emblema de Merit În Serviciul Armatei României, clasa a III-a, și Medalia The Common Security and Defence Policy Service Medal / UE. Ofițerul a mai participat și la exercițiul internațional TROIAN FOOTPRINT, dând dovadă de abilități de conducere dezvoltate, fiind apreciat pentru rezultate de partenerii străini”, au transmis reprezentanții Centrului de Scafandri.