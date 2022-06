OMUL ANULUI 2021 în Forțele Navale. Iată cine sunt câștigătorii distincției!

Marina Militară Română a răsplătit meritele membrilor „echipajului” său prin organizarea, vineri, 3 iunie, în colaborare cu Societatea Română de Televiziune, a celei de-a XII-a ediție a festivității de premiere a câștigătorilor Concursului „Omul Anului în Forțele Navale”.







Evenimentul s-a desfășurat în anul în care se împlinesc 145 de ani de la obținerea Independenței Naționale a României, ca urmare a luptelor purtate de ostașii români în războiul din anii 1877-1878.







Festivitatea de premiere a câștigătorilor a avut loc la Constanța, în prezența șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral Mihai Panait, a unor distinși invitați și a nominalizaților la cele cinci secțiuni ale concursului.







La Secțiunea „Ofițerul Anului 2021”, pe primul loc s-a clasat locotenent-comandorul Ionuț DIACONU, comandantul dragorului maritim 25 „Locotenent Lupu Dinescu”. Anul trecut, nava pe care a comandat-o a făcut parte din pachetul de forțe navale pus la dispoziția NATO de România și a participat de trei ori la misiunile grupărilor navale permanente NATO de luptă împotriva minelor marine.







La Secțiunea „Maistrul Militar al Anului 2021”, premiul a fost oferit maistrului militar clasa I George AGIU, șef de echipaj la Dragorul Maritim 25 „Locotenent Lupu Dinescu”. Militarul a participat la Operația EUNAVFOR MED IRINI, cu puitorul de mine 274, în calitate de șef de echipaj. De asemenea, a făcut parte din echipa de inspecție și control a navei, pe timpul participării la misiunea din Mediterana, prilej cu care a executat numeroase misiuni de inspectare a unor nave civile și de promovare a unui mediu stabil de securitate.







La Secțiunea „Soldatul profesionist al anului 2021”, distincția a fost oferită caporalului clasa a III-a Ion GEACU, motorist la Fregata „Mărășești”. Este unul dintre cei mai apreciați militari de la bordul navei, atât de către superiorii săi, cât și de către colegii săi din echipaj, prin prisma profesionalismului și a cunoștințelor de specialitate în domeniul electromecanic, pe care militarul le are. A participat la misiuni internaționale cu navele Flotilei 56 Fregate și s-a evidențiat prin spirit camaraderesc și întreținerea unui climat favorabil pentru întărirea coeziunii echipajului.







La Secțiunea „Salariatul civil al anului 2021”, premiul a fost oferit domnului profesorului Dr. Adrian ILIE, Director adjunct al Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”. Acesta este implicat foarte mult în numeroase proiecte și activități cu impact local, județean și național, care au ca efect creșterea prestigiului Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”. A realizat, în colaborare cu comandorul în rezervă Marian Moșneagu, Monografia Colegiului, perioada 1881-2021, care a fost publicată anul trecut la Editura ExPonto, Constanța.







Din partea Clubului Amiralilor, presedintele clubului, viceamiral în rezervă Alexandru Mîrșu, a acordat un premiu de excelență comandorului Marcel Neculae, pentru întreaga sa activitate desfășurată în anul 2021.







Concursul desfășurat la malul mării a cuprins și o secțiune dedicată personalităților civile care, în anul 2021, au contribuit, prin acțiuni bilaterale de seamă, la dezvoltarea și promovarea imaginii Forțelor Navale Române, intitulată „Alături de Forțele Navale în anul 2021”.







La această secțiune, au fost recompensate următoarele persoane: domnul conferențiar universitar Dr. Gabriel Popescu, Decan al Facultății de Arhitectură Navală, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, pentru contribuția la dezvoltarea învățământului superior de marină, prin asigurarea cadrului necesar pentru formarea profesională a primei generații de ofițeri din Forțele Navale, ingineri specialiști în Domeniul Arhitectură Navală; doamna Mihaela Popescu, Director al Direcției Evenimente, din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, pentru activitățile socio-culturale organizate în municipiul Constanța, cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române, precum și pentru promovarea imaginii Forțelor Navale Române în cadrul altor evenimente publice; doamna Ioana Țigănescu, Managing Partner, Grupul Media Uno, pentru includerea Forțelor Navale Române în programele conferințelor internaționale „Împreună Protejăm România - Building the Post-Pandemic World” și „Protecting Europe in Turbulent times”, prilej cu care reprezentanții Forțelor Navale Române au făcut cunoscute audienței naționale și internaționale misiunile și rolul FNR în sistemul național de apărare; domnul George Scutaru, Director General, New Strategy Center, pentru inițierea și dezvoltarea colaborării dintre New Strategy Center și Forțele Navale Române, în baza căreia au fost aduse în atenția publicului, prin evenimentele cu caracter științific organizate de către New Strategy Center, aspecte ale acțiunilor Forțelor Navale Române pentru consolidarea securității maritime a României și creșterea rezilienței țării noastre în domenii de interes strategic din Marea Neagră.







Pe scena Galei Forțelor Navale, colonelul Robert (Scott) Nipper, Director, Biroul pentru cooperare în domeniul apărării, Ambasada SUA în România, a primit Emblema de Onoare a Forțelor Navale, din partea contraamiralului Mihai Panait. Distincția i-a fost acordată oficialului militar american în semn de apreciere a contribuției domniei sale la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două forțe navale.







Festivitatea de decernare a premiilor Concursului „Omul Anului 2021 în Forțele Navale” s-a încheiat în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale care, de-a lungul timpului, a susținut numeroase concerte și spectacole în țară și peste hotare.