România se alătură Coaliției maritime multinaționale din Orientul Mijlociu

România devine, prin Forțele Navale Române, membru al coaliției maritime multinaționale International Maritime Security Construct (IMSC), care operează în Orientul Mijlociu, în zonele strâmtorilor Hormuz și Bab el-Mandeb, pentru a asigura siguranța navigației pentru navele comerciale care tranzitează apele internaţionale ale golfurilor Aden, Oman și Persic, precum și ale Mării Arabiei și Mării Roșii.Structura operațională a coaliției, alcătuită din Albania, Arabia Saudită, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Lituania, Regatul Unit al Marii Britanii, România și Statele Unite ale Americii, sub titulatura Coalition Task Force „Sentinel”, are ca misiune principală respingerea atacurilor împotriva navelor comerciale, în zona maritimă din Orientul Mijlociu.Coliția maritimă multinațională IMSC a fost înfiinţată în luna iulie a anului 2019, are sediul în Bahrein și acționează împreună cu Flota a V-a a SUA. Țara noastră este cel de-al nouălea stat care s-a alăturat IMSC, iar Forțele Navale Române vor participa cu ofițeri de stat major la forța navală multinațională „Sentinel”.„Angajamentul continuu al României pentru securitatea și apărarea comună demonstrează faptul că marinarii militari români se ridică la cele mai înalte standarde de pregătire şi de integritate, în sprijinul intereselor României și ale stabilității regionale, iar prin misiunile îndeplinite cu profesionalism de militarii români, țara noastră este recunoscută ca un partener serios şi credibil în cadrul comunităţii aliate şi internaţionale”, precizează reprezentanţii Forţelor Navale Române.