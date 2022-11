Drumarii se pregătesc pentru venirea iernii. Activitatea DRDP Constanța va fi sprijinită de un reprezentant de la CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a început pregătirile pentru a asigura întreținerea rețelei rutiere, pe perioada iernii. Directorul instituției, Cristian Pistol, a ținut o videoconferință cu toți reprezentanții direcțiilor regionale și ai secțiilor de drumuri naționale, stabilind modul cum va fi coordonată activitatea în perioada următoare.„Pentru eficientizarea activităților specifice din această perioadă am decis ca managementul CNAIR să coordoneze în mod distinct structurile teritoriale, grupate astfel: direcțiile regionale București, Buzău, Constanța și Iași vor beneficia de suportul a doi dintre directorii cu experiență în întreținerea drumurilor; direcțiile regionale Craiova, Timișoara, Cluj și Brașov vor fi supervizate de către alți doi specialiști din managementul companiei. Măsura are rolul de a asigura o informare detaliată asupra problemelor din teritoriu, pentru ca acestea să fie tratate într-o manieră eficientă. Am spus clar tuturor celor implicați că prioritate au viața și integritatea, atât a participanților la traficul rutier, cât și a personalului CNAIR implicat direct în activitățile de deszăpezire”, a afirmat Cristian Pistol.„Am trecut în revistă și utilajele care vor participa la deszăpezire și am cerut ca atât cele proprii, cât și cele ale prestatorilor să fie în stare bună de funcționare și să aibă reviziile făcute. Nu vreau ca în baze să existe vreun utilaj care nu poate interveni acolo unde este nevoie. De asemenea, am verificat stocurile de materiale antiderapante existente în acest moment pentru că vreau să fim pregatiți în orice moment să intervenim acolo unde situația o impune. În acest an vom închide drumurile de munte, în special Transfăgărășanul și Transalpina, doar atunci când condițiile meteorologice pot pune în pericol viața celor care le tranzitează”, a adăugat directorul CNAIR.