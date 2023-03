FOTO / Razii ale Poliției Rutiere, în toată țara. Peste 4500 de șoferi s-au ales cu sancțiuni

În seara de 9 spre 10 martie a.c., polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune, la nivel național, pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.Astfel, polițiști rutieri au desfășurat acțiuni în teren, în cadrul cărora au fost efectuate 16.110 testări, în scopul detectării prezenței alcoolului etilic în aerul expirat, precum și 462 de testări, în scopul detectării prezenței substanțelor psihoactive în salivă.Au fost aplicate 4.513 sancțiuni contravenționale, dintre care 150 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului și 4.363 reprezentând alte sancțiuni potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.De asemenea, au fost reținute 541 de permise de conducere, dintre care 207 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului (150 pentru fapte de natură contravențională și 57 pentru fapte de natură penală), 29 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive și 305 pentru nerespectarea altor norme rutiere.Totodată, au fost constatate 137 de infracțiuni, dintre care 57 de conducere a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului, 29 de conducere a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive și 51 reprezentând alte infracțiuni.Alături de polițiștii rutieri, la acțiune au participat specialiști ai centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog din cadrul Agenției Naționale Antidrog.Exemple:1. La data de 10 martie 2023, un bărbat a condus un autoturism pe bulevardul Republicii, din municipiul Ploiești, județul Prahova și, întrucât prezenta elemente specifice consumului de substanțe psihoactive, a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv pentru benzodiazepines.Întrucât acesta a refuzat deplasarea la unitatea spitalicească, în vederea prelevării de mostre, a fost întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și s-a dispus reținerea acestuia, pentru 24 de ore.2. La data de 10 martie 2023, pe DJ 711 A, în afara localității Pitaru, județul Dâmbovița, a fost depistat un bărbat care conducea un autoturism, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive (THC și COCAINĂ).În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.3. La data de 10 martie 2023, pe strada Mihai Viteazu, din municipiul Sibiu, județul Sibiu, a fost depistat un bărbat care a condus un autoturism, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie.Întrucât acesta prezenta halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, refuzând recoltarea probelor biologice de sânge.