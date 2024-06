GALERIE FOTO. Importante ceremonii în Portul Militar Constanța. Ziua absolvenților și misiuni NATO

Joi, 20 iunie, la ora 10.30, în portul militar Constanța, a avut loc ceremonia de plecare a Puitorului de mine și plase 274 „Viceamiral Constantin Bălescu” în Marea Mediterană, pentru preluarea comenzii grupării navale permanente NATO SNMCMG-2. În continuarea evenimentului, de la ora 11.00, s-a desfășurat festivitatea de absolvire a elevilor Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, marcând încheierea cursurilor anului școlar 2023-2024.Anul acesta, Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” a avut 112 absolvenți. Festivitatea a avut loc în Dana 0 – Dana Fregate din Portul Militar Constanța și a debutat cu un serviciu religios. În cadrul ceremoniei, au fost rostite numele absolvenților promoției 2024, recunoscându-se astfel eforturile și realizările acestora.Comandorul Cornel Abagiu a subliniat importanța anului școlar care s-a încheiat: „A fost un an școlar intens, dar plin de succese. Am avut realizări importante, inclusiv acreditarea din partea ARACIS, participarea la proiecte ERASMUS și la diverse concursuri. Toate aceste împliniri sunt motivul mândriei noastre. Dragi elevi, destinele voastre se împletesc de acum cu o instituție de învățământ de prestigiu. Oriunde veți ajunge, să ne reprezentați cu mândrie. Să nu uitați că ați fost colegi și chiar prieteni și să păstrați peste ani legătura”, a declarat acesta.Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait, s-a adresat absolvenților, și a evidențiat începutul unui nou capitol în viața acestora: „Drumul vostru de abia acum începe. Am încredere că profesorii vor stimula și generațiile viitoare. Îi îndemn pe elevi să fie perseverenți și să treacă peste obstacole”.În cadrul ceremoniei de plecare a navei „Viceamiral Constantin Bălescu”, locotenent comandor Bogdan Iosif, comandantul navei, a declarat: „Este a doua misiune la care particip. Sperăm ca la sfârșitul misiunii să raportăm misiune îndeplinită. Grupările de luptă permanente NATO reprezintă coloana vertebrală a forței de răspuns rapid. Preponderent vom executa misiuni lângă coastă, în zona de acțiune a dragoanelor de mine. Pentru această misiune, echipajul este format din 82 de militari în acest moment, la care se vor adăuga încă trei militari ale Forțelor Armate Străine Partenere NATO”.