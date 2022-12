Grup infracțional din țara noastră, FURNIZOR de FIRME PARAVAN și CONTURI BANCARE, pentru escroci din Suedia și Ucraina

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. au efectuat 13 percheziții domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti și în județul Călărași, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat constituit în vederea săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor proveniți din comiterea infracțiunilor de fraudă informatică și înșelăciune.Simultan, în cadrul acțiunii coordonate, au fost efectuate 8 percheziții domiciliare pe teritoriul Republicii Moldova și 4 percheziții domiciliare pe teritoriul Suediei privind activitatea aceluiași grup infracțional, la activitățile din Republica Moldova participând și ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O.În cauză s-a reținut faptul că, în perioada februarie 2018 - ianuarie 2021, pe teritoriul României, Bulgariei, Poloniei și Ungariei s-a conturat și dezvoltat un grup organizat specializat în activități ilicite de spălare a banilor.Activitatea infracțională a grupului a fost de tip CRIME AS A SERVICE - Money Laundering – as – a - Service, grupul infracțional punând la dispoziția altor grupuri infracționale persoane, societăți comerciale paravan, conturi bancare și o infrastructură vastă în scopul mutării, ascunderii și spălării sumelor de bani provenite din infracțiuni.În acest scop, cetățeni din alte țări europene (ucrainieni, moldoveni, suedezi) s-au deplasat pe teritoriul României, în vederea înființării de societăți comerciale destinate comiterii de infracțiuni (fără un obiect real de activitate, cu valabilitate de un an și cu sediul social la un birou de avocatură). Pe numele acestor societăți comerciale au fost deschise ulterior conturi bancare, fiind obținute cardurile bancare și accesul la serviciul de online banking.Activitatea infracțională a grupului a fost permanent axată pe furnizarea serviciilor de spălare a banilor proveniți din infracțiuni de înșelăciune și fraudă informatică, fiind identificate două moduri de operare pentru infracțiunile predicat:-CEO Fraud/BEC Fraud (Business E-mail Compromise Fraud), reprezentată de o fraudă informatică sau după caz înșelăciune îndreptată împotriva unor persoane juridice (firmă, companie, holding, etc.), din Europa, Australia, America de Nord, America de Sud și, uneori, Asia;-înșelăciuni, ce au avut ca fundament investiții în capital de risc pe platforme de tranzacționare nereglementate în Uniunea Europeană, îndreptate împotriva unor persoane fizice, care au fost atrase prin diferite metode de inginerie socială să investească prin intermediul unui „broker” pe astfel de platforme și, ulterior, au fost deposedate, prin diverse mijloace, de fondurile depuse.Sumele de bani, astfel obținute, au fost transferate prin intermediul unor companii offshore/fantomă către conturi din Europa, și au ajuns, ulterior în conturile bancare ale societăților comerciale din România, controlate de grupul infracțional specializat în spălarea banilor.Aceste sume de bani au fost redirecționate de către coordonatorii grupului către Asia, respectiv către societăți controlate prin interpuși în Hong Kong și Israel.Precizăm faptul că, volumul tranzacțiilor care fac obiectul activităților de urmărire penală, depășește suma de 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro.Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate în cauză este de peste 5 milioane de USD.Cooperarea judiciară a fost facilitată de EUROJUST și EUROPOL, fiind încheiat, prin intermediul EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare din Ucraina și Italia. De asemenea, au fost formulate aproximativ 100 de cereri de asistență judiciară internațională și ordine europene de anchetă.La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 24 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.În urma audierilor, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus luarea măsurii reținerii pentru 24 de ore față de 9 inculpați și măsura controlului judiciar față de un inculpat.În cursul zilei de astăzi urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curtea de Apel București cu propunerea de luare a măsurii arestului preventiv față de cei 9 inculpați reținuți în cauză.Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.