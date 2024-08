Guess Who, prins cu cocaină în toaletă la Untold, imediat după susținerea concertului

Unul dintre cei mai reprezentativi cântăreţi de hip-hop, Guess Who, ar fi fost prins cu cocaină la concertul său de azi-noapte, susţinut la Untold. Artistul a mai fost depistat în trecut sub influența drogurilor chiar când se afla la volan. Acum, a fost prins imediat după ce a coborât de pe scenă, în toaletă!Incidentul a avut loc în a doua zi a festivalului, la ora 01:40, imediat după ce artistul a coborât de pe scenă, unde a susținut un concert în fața a zeci de mii de tineri. „La data de 09.08.2024, ora 01:40, Mocanu Laurențiu-Marian (Guess Who) a fost identificat în grupul sanitar, de la zona VIP, în timp ce deținea un plic transparent ziplock cu o substanță tip praf de culoare albă”, au transmis surse citate de realitatea.net.Acesta nu este primul incident de acest gen în care Guess Who este implicat. În luna septembrie a anului trecut, artistul a fost prins drogat la volan, în sectorul 1 al Capitalei. „La data de 27 septembrie a.c., în jurul orei 13:30, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 1, au oprit pentru control un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 37 ani. În urma testării preliminare cu aparatul Drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a unei substanțe psihoactive, motiv pentru care persoana în cauză a fost condusă la sediul INM., în vederea prelevării de mostre biologice. În cauză, a fost întocmit un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări IN REM (cu privire la faptă) pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art.336 alin 2 din Codul Penal”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere a Capitalei.