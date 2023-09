Înşelăciune cu panouri fotovoltaice, depistată de oamenii legii din Constanţa!

La data de 7 septembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat două percheziții domiciliare, în județele Ilfov și Giurgiu, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals informatic.







În urma cercetărilor efectuate în dosar a reieșit că un bărbat, de 40 de ani, ar fi indus în eroare persoana vătămată, atribuindu-și, în mod nereal, calitatea de reprezentant al două societăți comerciale din România și ar fi încheiat, astfel, online, contracte de vânzare – cumpărare cu o firmă din Bulgaria.







În baza celor două contracte, i-ar fi fost livrate 95 de panouri fotovoltaice, în valoare de aproximativ 73.000 de lei, bani pe care nu i-a achitat societății comerciale din Bulgaria.







În urma efectuării perchezițiilor, au fost găsite și ridicate 34 de panouri fotovoltaice, care au fost restituite persoanei vătămate.

Cercetările în acest caz sunt continuate, de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals informatic.