Țeapă de zeci de mii de euro cu apartamente plătite în avans. Constructorul, plasat sub control judiciar

Mai multe familii din Suceava, care visau la propria casă, au rămas și fără bani, și fără locuințe. Constructorul, un bărbat din Suceava, a fost plasat sub control judiciar pentru înșelăciune, după ce ar fi încasat aproape 380.000 de euro de la 8 familii, în schimbul unor apartamente pe care nu le-au mai primit, scrie Monitorul de Suceava.







În ultimii 5 ani, pe numele bărbatului de 37 de ani din Suceava au existat mai multe plângeri la Poliție. „*** este acuzat că, în perioada august 2018 - iunie 2022, în calitate de administrator al S.C. *** S.R.L., a indus și menținut în eroare un număr de 8 persoane vătămate, prin asumarea aparentă a unor obligații contractuale față de aceștia, anume că, în schimbul unor sume de bani achitate în avans, le va vinde la o dată ulterioară apartamente situate în blocul construit de inculpat”, arată datele din anchetă citate de presa locală.







Prejudiciul a fost calculat la 378.333 de euro, altfel spus la peste 47.000 de euro/păgubit. Constructorul a negat constant acuzațiile și a invocat perioada pandemiei de Covid-19, când prețurile la materialele de construcții au explodat. Astfel, acesta a solicitat ulterior bani mai mulți pentru respectivele apartamente, scriu jurnaliștii de la Monitorul de Suceava. În unele cazuri, bărbatul ar fi restituit banii celor care au renunțat, pe parcurs, la contracte. Alte persoane ar fi ales să deschidă acțiuni în instanță, pe cale civilă, prin care speră să își recupereze banii dați avans pentru apartamente.







Dacă până acum dosarul era in rem, față de fapte, de acum încolo cercetările îl vizează direct pe administratorul firmei, scrie sursa citată. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru „înșelăciune în formă continuată". Cercetările sunt continuate de lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru probarea întregii activităţi infracţionale, în cadrul dosarului penal.