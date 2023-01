Aveți grijă pe cine primiți în casă! „S-a plimbat prin casă iar la plecare, mi-a furat banii!”

Mai mulți constănțeni au reclamat polițiștilor că au fost păcăliți de un bărbat, care s-a dat drept angajat al unei companii de apă sau lucrător în construcții, i-a convins să îl lase în casă, iar la plecare le-a furat toți banii. Suspectul a fost identificat pe baza amprentelor găsite la fața locului și a fost condamnat la închisoare cu executare.În repetate rânduri, oamenii legii le-au atras atenția constănțenilor să nu permită accesul persoanelor necunoscute în locuințe decât după ce au verificat, temeinic, că sunt cine pretind. Căci, de prea multe ori, indivizi care folosesc metoda „instalatorul” sau „agentul de vânzări” au reușit să obțină acces în locuințele victimelor, sub diverse pretexte, și profitând de o clipă de neatenție, să plece cu bani sau lucruri de valoare. Astfel s-a întâmplat și pe parcursul lui 2022, când un individ a reușit să păcălească mai mulți constănțeni, ce domiciliază pe bulevardele Tomis și Mamaia.Astfel, pe 5 martie 2022, polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiul Constanța au fost sesizați de un constănțean că în aceeași zi un individ de vreo 30 – 35 de ani i-a bătut la ușă și l-a întrebat dacă poate să ridice o ușă, lăsată pe ușa scării, în urma unor renovări. Din vorbă în vorbă, individul s-a oferit să repare glaful de la ușa de acces în apartament. După care i-a cerut victimei o cană cu apă, iar mai apoi un încărcător pentru telefonul mobil. „Mai departe, cei doi au mers împreună în sufragerie, unde bărbatul a pus telefonul la încărcat, iar apoi a început să se deplaseze prin locuinţă şi au discutat pentru aproximativ 15 minute despre diferite lucrări de renovare pe care acesta ar fi putut să le facă în apartament. Persoana vătămată a precizat că după plecarea bărbatului respectiv, a constatat că acesta, într-un moment de neatenție, i-a sustras suma de 1.100 de lei din sufragerie, de pe mobilă”, au arătat anchetatorii, potrivit rejust.ro.Găsit cu ajutorul amprentelor de pe cana cu apă cerutăPolițiștii au reușit să ridice amprente de pe cana folosită de suspect, dar până să dea de urma lui, acesta a mai păcălit o victimă. Un alt constănțean a reclamat, după câteva zile, că în timp ce se întorcea de la piață spre domiciliul de pe bulevardul Mamaia, a fost abordat de doi indivizi, care susțineau că erau angajați ai companiei de apă și i-au cerut să verifice instalația sanitară. Doar unul a intrat în locuință, a verificat sub chiuveta de la baie, iar după aceea i-a cerut o cană, susținând că dorește să-și prepare mai târziu o cafea și că îi va aduce cana ulterior. Conform declaraţiei date anchetatorilor, persoana vătămată a mers în bucătărie pentru a căuta o cană, iar bărbatul respectiv a rămas în hol. A revenit în hol după aproximativ două minute, iar după ce a i-a dat cana bărbatului, acesta a plecat. Abia după o oră, persoana vătămată a remarcat că i-a dispărut o borsetă cu bani, din sufragerie, în care avea 1.200 de lei. A găsit borseta goală și cana pe o masă, de pe casa scării.Hoțul, îmbrăcat cu vestă reflectorizantă, pentru a fi mai credibilDupă alte câteva zile, o altă reclamație asemănătoare: un locatar de pe Tomis, numărul 149 a cerut sprijinul polițiștilor, cu o istorisire similară. Un bărbat ce pretexta că era angajat al companiei de apă și purta o vestă reflectorizantă portocalie, i-a bătut la ușă și i-a cerut să intre în locuință pentru a verifica dacă nu cumva curge apă la robinetul de la baie.„Astfel, persoana vătămată l-a condus până la baie, a verificat robineții de sub chiuvetă, după care bărbatul i-a spus că a rezolvat problema și că trebuie să îi plătească suma de 200 de lei pentru intervenție și pentru niște lucrări care ar fi urmat să fie efectuate. Persoana vătămată l-a condus pe bărbat până în holul de la intrare şi i-a spus să o aştepte acolo pentru ca acesta să nu vadă de unde ia banii. Apoi, persoana vătămată a intrat în sufragerie, a mers la dulapul în care păstra banii, iar în timp ce umbla în dulap, a privit spre uşa de la sufragerie şi l-a văzut pe bărbatul respectiv că băgase capul pe uşă, pentru a vedea de unde ia banii. Persoana vătămată a insistat ca bărbatul să rămână în hol, după care a luat dintr-un plic suma de 200 de lei şi a lăsat plicul în care mai avea 2.500 de lei pe un scaun de pe balconul în care se iese din sufragerie”, au relatat anchetatorii. Ulterior, individul a insistat ca proprietarul să mai meargă o dată în baie să verifice dacă are apă, iar când a revenit în hol a constatat că dispăruseră și banii de pe scaun.După alte câteva zile, suspectul a fost prins în timp ce încerca să fure niște căști audio dintr-un supermarket și, identificat, în baza amprentelor. Pus în fața dovezilor, acesta a recunoscut comiterea înșelăciunilor și a justificat că le-a comis pentru că nu avea bani sau loc de muncă. Dar că între timp se angajase la șezlonguri, pe plajă în Mamaia.Dosarul a ajuns în atenția magistraților de la Judecătoria Constanța, carel-au condamnat pe individ, săptămâna trecută, la trei ani și jumătate de închisoare cu executare, având în vedere că mai avea un rest de pedeapsă de la o faptă anterioară.