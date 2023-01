Cifră de școlarizare mai mare și trei specialități noi la Şcoala Militară a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

Mult mai devreme decât Ministerul Educației Naționale, recent, Ministerul Apărării Naționale a făcut public planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024. La Constanța, pentru Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” au fost atribuite 170 de locuri, dintre care 142 sunt pentru Forțele Navale Române, iar 28 pentru alte structuri din sistemul național de apărare și ordine publică.Se remarcă o creștere cu 50 de locuri față de anul trecut, când au fost 101 locuri pentru Ministerul Apărării Naționale și 19 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate națională.Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” este o instituție militară de învățământ postliceal, subordonată Statului Major al Forțelor Navale, care asigură formarea, specializarea şi perfecționarea personalului necesar Forțelor Navale, precum şi altor beneficiari în vederea exploatării, întreținerii şi reparării tehnicii şi armamentului din dotare, asigurând, totodată, competențele de lideri ai structurilor de la baza carierei militare: echipă, grupă, echipaj.Școala are o durată de doi ani și formează maiștri militari pentru Forțele Navale, precum și pentru alți beneficiari din sistemul național de apărare.Se pot înscrie pentru a susține concursul de admitere cetățenii români cu vârsta de cel mult 28 de ani împliniți anul acesta şi care au promovat examenul de bacalaureat sau care susțin examenul de bacalaureat în 2023.Câte locuri au fost alocate, pe specialitățiDe remarcat faptul că din totalul celor nouă școli militare românești care oferă studii postliceale pentru formarea maiștrilor militari și subofițerilor, cele mai multe locuri finanțate de la bugetul de stat a primit Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești (620 locuri), urmată de Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu (180 locuri), școala militară constănțeană situându-se pe poziția a treia, cu cele 170 locuri primite pentru anul școlar viitor.Din cele 142 de locuri pentru Ministerul Apărării Naționale, 13 sunt locuri rezervate absolvenților de colegiu militar, care promovează examenul de bacalaureat în a doua sesiune sau nu sunt admiși prin repartiție într-o instituție de învățământ superior militar, pentru anul școlar 2023-2024, iar pentru restul de 129 de locuri se va susține concurs de admitere.Defalcat pe specialități, conform planului de școlarizare, au fost aprobate 15 locuri pentru specializarea Artilerie navală și antiaeriană; 10 locuri – Rachete navale și antiaeriene; 30 locuri – Echipamente de navigație și hidrografie; 10 locuri – Arme sub apă; 21 locuri – Comunicații navale și informatică; 11 locuri – Radioelectronică navală; 30 locuri – Motoare și mașini navale; 15 locuri – Motoare și instalații electrice navale.Comparând oferta specialităților de anul trecut, am remarcat că a dispărut specialitatea „Timonier și tehnică de navigație navală”. În schimb, au reapărut Rachete navale și antiaeriene, Echipamente de navigație și hidrografie și Radioelectronică navală.De menționat că Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” din Constanța are acreditate nouă specialități: Timonier şi tehnică de navigaţie navală; Artilerie navală şi antiaeriană; Rachete navale şi antiaeriene; Arme sub apă; Comunicaţii navale şi observare semnalizare; Radiolocaţie navală; Hidroacustică; Motoare şi maşini navale; Motoare şi instalaţii electrice navale. În funcție de solicitări, de la un an la altul ele pot apărea sau dispărea din planul de școlarizare.În final, facem precizarea că înscrierile pentru susținerea concursului de admitere nu au început încă.