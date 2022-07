Mandate de executare a pedepsei, puse în aplicare de poliţişti

La data de 30 iunie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale au identificat un bărbat, de 37 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 11 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.Persoana în cauză a fost escortată și încarcerată în Penitenciarul Poarta Albă.La data de 30 iunie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia au identificat un bărbat, de 25 de ani, pe numele căruia Judecătoria Medgidia a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 8 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.Persoana în cauză a fost escortată și încarcerată în Penitenciarul Poarta Albă.La data de 30 iunie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție comunal Mihail Kogâlniceanu au identificat un bărbat, de 38 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de arestare preventivă pe durata de 30 de zile, ca urmare a încălcării a ordinului de protecție.Persoana în cauză a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.La data de 30 iunie a.c., polițiști din cadrul Poliției orașului Techirghiol au identificat un minor, de 15 ani, pe numele căruia Judecătoria Călărași a emis o sentința penală constând într-o măsură educativă privativă de libertate pentru o perioadă de 1 an și 6 luni, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol.Persoana în cauză a fost escortată și încarcerată în Centrul Educativ Târgu Ocna.