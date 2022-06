Medicii români au prelevat mai multe organe şi ţesut, de la un pacient de 13 ani

"În cursul zilei de azi, 07 iunie 2022, mai multe echipe de medici de la Târgu Mureş, Bucureşti şi Cluj au prelevat ficatul, rinichii, os-tendon şi cornee de la un pacient aflat în moarte cerebrală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Este vorba despre un copil de 13 ani, internat în Secţia Clinică ATI cu accident vascular cerebral. Ficatul prelevat a fost trimis la Bucureşti, la Institutul Clinic Fundeni, rinichii au fost trimişi la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj, corneea a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti, iar osul şi tendonul au fost trimise la Banca de ţesut Colentina", a precizat SCJU Târgu Mureş, într-un comunicat de presă.Prelevarea de organe de marţi este a opta realizată în acest an la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Potrivit SCJU, intervenţiile au fost realizate de echipele de prelevare ale Institutului Clinic Fundeni pentru ficat, coordonată de dr. Guenadiy Vatachki, Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj pentru rinichi, coordonată de dr. Andrei Tomuţa, iar echipa medicală de la Banca de ţesut Colentina, pentru os şi ţesut, a fost coordonată de dr. Andrei Nica."Echipa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, formată din dr. Dalia Truţă, dr. Nyiri Emese, dr. Oana Coman, dr. Alexandra Gheorghe, as. Andrei Burghelea, as. Dorin Boca şi coordonatorul regional dr. Oana Pitea, a făcut tot posibilul, prin profesionalism şi munca depusă, ca gestul familie să nu fie în zadar şi alţi pacienţi să primească şansa la o viaţă mai bună", a menţionat SCJU Târgu Mureş.