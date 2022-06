Mesajul dureros al unei tinere care-și caută familia biologică: "Nu există nimeni care să-și aducă aminte de mine?"

Acesta este și cazul Danielei, o tânără de 28 de ani care face demersuri supraumane, de ceva vreme deja, pentru a-și găsi părinții naturali. În 2021, tânăra publica un apel pe pagina de Facebook a comunității în care prezenta cele câteva informații pe care le avea. Anume, că părinții ei ar fi Mariana Florescu, născută în 1970, tatăl ar fi Marian Florescu, născut în 1968, iar la trei săptămâni de viață ar fi fost abandonată în Spitalul Municipal Mangalia, în 1994, motivându-se că părinții mai aveau acasă trei copii și nu aveau posibilități suficiente să se ocupe de creșterea lor. Ulterior, la un an și patru luni, Daniela a fost adoptată de o familie din Mangalia, care i-a oferit toată dragostea.



Numele părinților de pe certificatul de naștere sunt false?





Demersurile realizate în ultimele luni au ridicat mai multe întrebări decât răspunsuri. Solicitările către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului au scos la iveală că nu există nicio înregistrare cu o familie Florescu care să-și fi abandonat copilul, în cazul căreia să corespundă datele cronologice, iar că femeia care ar fi adus-o la spital, când avea doar trei săptămâni de viață, nici nu ar fi fost mama ei.





„În certificatul de naștere am avut numele de Florescu Daniela, născută la data de 14.02.1994, în Moșneni, comuna 23 August, județul Constanța. În urma cererii către DGASPC am aflat că de fapt numele Florescu nu există și este posibil ca persoana care m-a adus când aveam în jur de trei săptămâni, la Spitalul Mangalia, să nu fi fost mama mea. Ulterior, am aflat din declarațiile date de ea că am fost născută pe câmp, nu într-un spital. Poate că părinții erau sezonieri la muncă în acea zonă, deoarece în urma rezultatelor primite am descoperit că de fapt numele părinților, Marian și Mariana Florescu, nu erau reale“.



Test ADN și căutări în țară și peste hotare





„Am făcut și test ADN, din păcate am contactat foarte multe persoane, posibil rude îndepărtate, dar numai două dintre ele mi-au răspuns, o persoană din Constanța, iar cealaltă din Serbia, dar fără a avea un rezultat. Îmi vine greu să cred că în această lume nu există nimeni care să își aducă aminte de mine și de soarta mea. Deși am făcut tot ce mi-a stat în putință să aflu cine mi-a dat viață, încă nu am aflat nimic. (...) Îmi iubesc enorm părinții adoptivi, întotdeauna m-au sprijinit în tot ceea ce fac, ei sunt totul pentru mine, dar în sufletul meu există un gol, care mă apasă ori de câte ori închid sau deschid ochii. Dorința mea este ca într-o zi să îi văd pe cei care mi-au dat viață, să știu dacă am frați sau surori, de aceea vă rog din tot sufletul să mă ajutați în demersul meu de a-i găsi, poate anunțul meu o să ajungă acolo unde trebuie, poate se întâmplă o minune”, este mesajul transmis de Daniela.





Cei care pot să o ajute pe tânără cu informații sunt rugați să se adreseze paginii de Facebook The Never Forgotten Romanian Children.





An de an, sute de persoane se adresează comunității online The Never Forgotten Romanian Children – Copiii niciodată uitați ai României, de pe Facebook, în speranța că în acest mod vor afla mai multe informații despre familiile biologice. Sunt tineri adulți sau persoane ajunse la o vârstă respectabilă, abandonați în primii ani de viață, care au rămas mereu cu întrebarea: „Cine este mama mea, cum este ea?”. Există și căi oficiale, legale, prin care au posibilitatea să își caute familiile naturale, dar din cauza informațiilor insuficiente deținute de arhivele spitalelor sau Oficiului Național pentru Adopții, demersurile nu sunt încununate de succes. Prin urmare, apelul la comunitate rămâne singura soluție.