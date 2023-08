Ministrul de Interne declară război traficului de droguri: 'Se impune combaterea cu toate forțele'

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a reiterat luni solicitarea către toate structurile de poliție și parchete să abordeze frontal fenomenul traficului de droguri și crimei organizate. Reacția ministrului de Interne vine după ce un tânăr de 19 ani, sub influența drogurilor, a provocat un accident în 2 Mai soldat cu doi morți.







„Reiterez solicitarea pe care am spus-o repetat către toate structurile de poliție și parchete să abordeze frontal fenomenul traficului de droguri și crimei organizate. Se impune combaterea cu toate forțele a traficului de droguri, de persoane și a crimei organizate. Sancționarea consumatorilor și posesorilor e o dimensiune importantă, dar esențială este identificarea, inculparea și condamnarea marilor dealeri, indiferent de complicități care s-ar putea identifica în jurul traficului de droguri Sunt în curs planuri operative de abordare a acestor flageluri.







Dincolo de măsurile dispuse deja, voi continua o acțiune de concertare cu toate instituțiile, dar trebuie să fim conștienți că după zeci de ani în care flagelul drogurilor a fost abordată marginal, această luptă va fi de durată, va cere sacrificii. Asigur întreaga opinie publică că voi arunca în această luptă toate forțele cu atribuții legale.

Legea prevede obligativitatea controlului cu drug test în urma unui accident. Toate aspectele tehnice vor fi lămurite în ancheta Corpului de control.







Nu doresc să dau niciun fel de indicație sau instrucțiuni Corpului de control. Vinovații vor fi stabiliți în funcție de prevederile legale și constatările din teren. Am conștiința că din prima clipă când am pășit în acest minister am stabilit această prioritate de luptă cu traficul de droguri, de persoane și crima organizată. Corpul de control verifică dacă lucrurile s-au desfășurat profesional și în concordanță cu legea”, a spus Predoiu.