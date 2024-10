Paul Neagu, antrenorul lotului național de bob, pus sub control judiciar într-un dosar de trafic de persoane

„Eu sper ca acest lot, care este foarte bine pregătit de mine, să facă față acestor presiuni din presă, de a duce mai departe rezultate sportive.





Am încredere în președintele Federației, în președintele COSR-ului și mai am încredere în președinta de la ANS ca și ei să mai analizeze încă o dată și să mă pună totuși în situația în care să pot avea mai departe contact cu echipa. Nu personal, dar de a ajuta echipa României, de a aduce cât mai multe rezultate. Nu uitați că eu sunt pe ultima sută de metri, am 71 de ani, dar încă pot să dau din cunoștințele mele mai departe”, a declarat, pentru Cuget Liber, Paul Neagu.





Încă de la apariția acuzațiilor, antrenorul de bob și sanie a susținut că este nevinovat și că acestea au fost lansate ca răzbunare, de niște persoane care nu au reușit din diverse motive să se ridice la nivelul echipei naționale de bob.





„Sunt nevinovat. Se crede că într-un lot de nivelul nostru, fiind printre primii în lume, se poate intra foarte ușor. Sunt persoane care nu conștientizează ce înseamnă performanța sportivă, sunt oameni care, neavând posibilitatea de a performa, încearcă pe alte căi să distrugă acolo unde nu au avut acces, din cauza calităților”, a spus antrenorul.





Acesta a mai explicat cum, chiar și dacă avea interese personale de a ajuta pe cineva să intre în echipă, nu putea face acest lucru deoarece sportivii sunt aleși de o echipă de control, prin hotărârile unui comitet federal, un consiliu de antrenori.





Paul Neagu este acuzat, de procurorii DIICOT, că ar fi obligat mai multe sportive să se prostitueze. El le-ar fi determinat pe tinere să se culce cu diferiți bărbați în schimbul unor sume de bani, motivând că sumele astfel obținute reprezintă sponsorizări pentru echipă. Faptele s-ar fi petrecut între anii 2013 – 2019.





Antrenorul a mai susținut că împreună cu avocatul său vor studia dosarul și este sigur că vor găsi răspunsuri pentru fiecare acuzație.





În urma ședinței de ieri, 23 octombrie, instanța Tribunalului București a refuzat propunerea de arestare preventivă, însă a hotărât luarea măsurii de control judiciar, pentru următoarele 60 de zile, față de antrenorul Paul Neagu.





Acesta a venit din Germania, unde pregătea echipa națională pentru Jocurile Olimpice 2026, după ce procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au cerut mandat de arestare în lipsă pentru antrenor.