Pericole în trafic: șoferi beți și fără permise, trași pe dreapta de Poliție

Mai mulți șoferi s-au ales cu dosare penale, după ce au condus sub influența alcoolului sau fără a deține permise auto. La data de 4 septembrie, în jurul orei 5.30, polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Băneasa au identificat un bărbat, de 46 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, în localitatea Băneasa, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În aceeași zi, în jurul orei 22.30, polițiști din Secției 1 Poliție au identificat un bărbat, de 22 ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, din municipiul Constanța, având suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.În dimineața zilei de luni, 5 septembrie, în jurul orei 6.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 38 de ani, care a condus un autoturism pe strada Baba Novac, din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală. Totodată, bărbatul în cauză a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.