Bărbat ARESTAT după ce a fost prins BEAT LA VOLAN, în orașul Ovidiu, de mai multe ori!

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a fost surprins, în mai multe rânduri conducând sub influența băuturilor alcoolice. Pe 19 august 2020 băratul a fost depistat pe o stradă din orașul Ovidiu în timp ce conducea deși consumase alcool. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Joi, 1 septembrie, bărbatul a fost din nou tras pe dreapta și surprins din nou sub influența licorilor lui Bachus. La testarea cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, bărbatul a condus autoturismul fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul, de 28 de ani, la data de 1 septembrie, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Vneri, 2 septembrie, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și ulterior, instanței de judecată, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.