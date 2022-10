Probleme cu banii la Uber? Șoferi din Constanța reclamă că nu au fost plătiți de la începutul verii

O nouă problemă, semnalată de șoferi din Constanța, umbrește însă faima transportului alternativ. Unul dintre aceștia a relatat pentru „Cuget Liber” faptul că nu a primit suma aferentă activității prestate pe aproximativ două luni și jumătate. „Lucrez cu Uber de un an și jumătate, iar de peste două luni nu ne-a fost virat niciun ban pentru activitatea desfășurată. Conform contractului, sumele trebuiau virate la săptămână, dar din luna iulie nu am mai primit banii. Am contactat reprezentanții flotei la care este autoturismul în comodat, iar aceștia ne-au transmis că nu le-au fost virații banii de la platformă. A trecut vara, iar activitate a fost, dar noi banii tot nu i-am primit. De fiecare dată a fost altă justificare pentru întârziere; ba chiar săptămâna trecută li s-a transmis că a fost realizat viramentul bancar, dar fără a fi prezentat vreun extras de cont sau altă dovadă. De fapt, nici până în ziua de astăzi nu au trimis banii”, ne-a semnalat Adrian S., șofer constănțean.





El a adăugat că, potrivit calculelor lui, numai el ar trebui să primească în jur de 7.000 de lei, după ce sunt achitate comisioanele către platformă și flotă, iar în aceeași situație sunt și alți conducători auto, astfel că restanțele s-ar ridica la peste 15.000 de euro.





„La nivelul județului Constanța este această problemă la câteva flote, din câte știm noi, care nu și-au mai primit banii de câteva săptămâni, unele mai mult, altele mai puțin. Am vorbit și cu alți șoferi, din țară și am înțeles că a mai fost o astfel de situație și anul trecut, dar șoferii și-au primit banii după aproximativ o lună. Acum însă s-au depășit două luni, s-a încheiat vara, iar noi încă așteptăm”, a adăugat constănțeanul.



Absența viramentelor bancare nu e reclamată de toate flotele!





Situația prezentată este cel puțin suspectă, având în vedere că absența viramentelor bancare nu este reclamată de toate flotele din județul Constanța care au încheiat contracte cu platforma Uber. Din contră, sunt reprezentanți de flote care au declarat pentru „Cuget Liber” că nu se confruntă cu această problemă și că vinovații s-ar putea să fie undeva „pe traseul” banilor, nu neapărat la platformă.







Pe de altă parte, am contactat reprezentanții Uber în vederea prezentării unui punct de vedere cu privire la cele semnalate. Acesta nu ne-a parvenit până la încheierea ediției, dar îl vom prezenta cititorilor „Cuget Liber” de îndată ce va fi transmis.





Au trecut mai bine de doi ani de când transportul alternativ a ajuns pe străzile Constanței. Cu bune și cu rele, acesta a rezistat cu stoicism, deși au existat încă de la bun început voci – în special din rândul taximetriștilor – care susțineau că „va fi doar un moft de o vară”. E drept, în toată această perioadă, transportul alternativ nu a fost lipsit de reclamații: pe de o parte din partea șoferilor, care au organizat la un moment dat și proteste, indignați de faptul că platformele de ridesharing au crescut la 25% procentul reținut din sumele încasate de conducătorii auto, pe de altă parte din partea clienților, care acuzau fie că șoferii anulează cursele, fie că în anumite intervale orare prețurile sunt prea mari. Cu toate acestea, ridesharing-ul s-a răspândit în Constanța, iar numărul constănțenilor care fac Uber sau Bolt pentru un ban în plus este din ce în ce mai mare.