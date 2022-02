Protest de amploare. „Doar la grevă se reacționează. Se va ajunge la blocarea activității Poliției!”

Străzile Capitalei au răsunat mai bine de jumătate de zi de goarne, vuvuzele și tobe, iar polițiștii au scandat neîncetat mesaje împotriva partidelor politice: „Nu vrem salarii înghețate”, „PNL, PSD aceeași mizerie”, „Bode nu uita, Poliția nu e a ta!”. Mai mult, unul dintre polițiști a fost legat cu lanțuri la picioare, pentru a simboliza condiția lucrătorilor din sistemul de ordine publică din ziua de astăzi.



„Se va ajunge la refuzarea orelor suplimentare și înmulțirea avertismentelor”





Deși în această perioadă legislația permite strângerea a maximum 100 de participanți la manifestații, liderii sindicali au subliniat că își asumă amenda, în cazul în care va fi aplicată vreuna, pentru numărul mare de protestatari.





Vasile Zelca, liderul constănțean al Federației Sindicatelor Polițiștilor și Personalului Contractual, a subliniat că există riscul să se ajungă inclusiv la blocarea activității Poliției, dacă doleanțele oamenilor legii nu vor fi îndeplinite. „Oamenii sunt foarte nemulţumiţi, azi au ieşit în număr mare la protest şi pe viitor cel mai probabil este că aceste nemulţumiri se vor concretiza şi în alte forme de protest. Ne vin semnale din baza sindicală şi cu siguranţă se va încerca blocarea sistemului. Sperăm să nu ajungem acolo, la întreruperi de o oră ale serviciului, la asigurarea intervenţiei doar pentru urgenţe, la 112. Am văzut că doar la grevă reacţionează, am văzut că doar la neîncheierea mediilor reacţionează, am văzut că la CFR doar la oprirea trenurilor au reacţionat, am văzut că la medici există reacţie doar atunci când se asigură doar urgenţele. Probabil că vom copia şi noi acest sistem, pentru că vedem că dialogul argumentat, pe care noi îl ducem de atât timp, nu funcţionează. Încercăm să le dăm de înţeles că familia ocupaţională din care facem parte nu trebuie să fie bătaia de joc a politicianului”, a afirmat Vasile Zelca.





„Probabil că oamenii vor începe să refuze orele suplimentare, probabil că vor începe să aplice din ce în ce mai mult acele sancţiuni cu avertisment de care s-a mai discutat. Probabil că din baza sindicală va veni şi ideea de a nu mai răspunde la telefonul personal, pentru că noi suntem ţinuţi pe telefon după orele de program, pe o planificare care este ilegală - în mediul nostru, al poliţiştilor, se numeşte permanenţă pe telefon. Şi atunci omul îşi va închide telefonul şi o să-i zică şefului: «trimite un porumbel ca să mă chemi la muncă, pentru că telefonul meu este telefonul meu şi punct, nu-mi plăteşte nimeni telefonul». Deci se poate ajunge la nişte situaţii oarecum de nedorit.





Acţiunea de astăzi este rezultatul «dialogului», cu ghilimelele de rigoare, pe care îl purtăm de aproape o lună şi o săptămână cu noul Guvern, care pare că vrea să dialogheze, dar numai pare că vrea, în sensul că, deşi am ajuns să discutăm la nivel foarte înalt, se joacă un ping-pong cu drepturile noastre, în sensul că ei ar da, dar nu vor ceilalţi. Asta înţelegem noi din dialogul pe care l-am avut până acum cu dânşii. Noi vom continua protestele, astăzi tragem un semnal de alarmă mai serios, în sensul că toate sindicatele din Poliţie, din penitenciare şi asociaţiile militarilor şi pensionarilor militari au ieşit în stradă şi este cazul (ca Guvernul - n. r.) să dovedească un pic de seriozitate în discuţii”, a mai afirmat liderul sindical.



Revendicările care i-au scos pe polițiști în stradă





Principalele revendicări ale polițiștilor sunt: aplicarea integrală a Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017, în ceea ce privește anexele care fac referire la polițiștii, militarii și personalul contractual din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională; indexarea pensiilor militare de stat, cu rata inflației, conform legii, pentru anul 2019 (nu doar pentru anul 2020) și asigurarea asistenței medicale de calitate; majorarea sporului de suprasolicitare neuropsihică, în cuantumul maxim prevăzut de lege, pentru a eficientiza activitatea Poliției judiciare și a celorlalți polițiști care desfășoară activități în dosarele de urmărire penală sau în alte domenii complexe ale muncii operative; diminuarea deficitului de personal polițienesc, pentru a putea fi îndeplinite misiunile de ordine și siguranță publică, în interesul comunității și al statului, la standardele prevăzute de lege, dar și pentru a evita suprasolicitarea continuă a personalului operativ, prin efectuarea de misiuni și sarcini suplimentare, zi de zi; dotarea logistică a polițiștilor, cu mijloace de mobilitate, dar și cu echipamente de intervenție și de protecție fizică adecvate îndeplinirii misiunilor; impunerea forțată a unor sarcini cu specific medico-sanitar, pentru care polițiștii nu au pregătirea necesară, în toată perioada stării de urgență și a stărilor succesive de alertă; eficientizarea dialogului social cu Guvernul și MAI, în ceea ce privește drepturile/interesele polițiștilor și ale personalului contractual.





După ani buni în care sistemul de ordine publică și siguranță națională a fost scindat în fel de fel de sindicate, mai mici sau mai mari, în prezent s-a ajuns ca toate aceste formațiuni să se unească și să strige la unison supărările. „Ați reușit, ne-ați unit!” – a fost unul dintre mesajele care au tronat, miercuri, pe miile de bannere purtate de polițiștii, polițiștii de frontieră, polițiștii de penitenciare și pensionarii militari din întreaga țară. La amplul protest au participat mai bine de 3.000 de oameni, din 14 formațiuni sindicale. „Vrem tratament egal. Vrem ceea ce au primit parlamentarii, administrația locală, magistrații, doctorii, tratament egal! Bunăstarea și sărăcia se împart egal, într-un stat democratic!”, a subliniat reprezentantul Sindicatului Polițiștilor din România „Diamantul”.