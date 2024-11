Protestele împotriva lui Călin Georgescu au ajuns la Constanţa! “Noi suntem poporul, jos cu dictatorul!”

În această seară, zeci de constănţeni de toate vârstele s-au adunat în faţa Prefecturii la ora 19:00 să protesteze împotriva lui Călin Georgescu, candidatul independent care a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale.







Pe pancartele lor sunt afişate slogane precum “IUBIREA DE ŢARĂ NU E LEGIONARĂ”, “DEMOCRAŢIE NU ALGORITMIE”, “FĂRĂ EXTREMISM! ROMÂNIA ÎNSEAMNĂ EUROPA” şi “FEMEILE DECID PENTRU ELE”. Principalele mesaj pe care vor să le transmită şi pe care le scandează în cor de zeci de minute sunt: “Uniţi sub tricolor, nu sub dictator!” şi “Alertă, alertă antifascistă!”







Proteste împotriva dictaturii, extremismului şi mistificării s-au organizat în această seară şi în Bucureşti, Braşov,Timişoara şi Iaşi. Tinerii îşi doresc să lupte pentru democraţia tării şi pentru libertatea lor.







În timpul protestului, o persoană din spate a aruncat o petard spre mulţime. Jandarmii prezenţi la faţa locului au fugit spre locul din care s-a auzit sunetul. Protestatarii au fost îndreptaţi cu spatele spre Prefectură.













“Se protestează pentru un vot corect, pentru un vot care nu este dat de algoritmi, care este dat de un om care merge cu conştiinţa împăcată în cabina de vot şi ştie pe cine votează, nu pe cineva care este împins în faţă de un algoritm care nimeni nu ştie cum a ajuns pe ecran. Şi în 2028 vrem să votăm omul, nu algoritmul”, a declarant Andrei Popescu, un cetăţean participant la protest.







"Ne aflăm aici pentru a protesta împotriva lui Călin Georgescu.Nu este ok ce se întâmplă în momentul de faţă în ţara noastră. Am aflat de eveniment de pe reţelele de socializare şi de la prieteni. Eu nu mă aşteptam să iasă Călin Georgescu, având în vedere gândirea lui şi interviurile cu el. Faptul că persoanele care au votat cu el nu sunt informate denotă cât de multă lipsă de educaţie are România", a declarat o elevă.







Jandarmii prezenţi la protest au menţinut atmosfera calmă a protestului. Activitatea din această seară nu este considerat legal. O parte din protestatari au fost legitimaţi.













Astfel de adunări se vor organiza în fiecare seară, cel puţin până sâmbătă.







Protestul a luat sfârşit la ora 20:30.