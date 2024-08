În această dimineață, sindicaliștii SIDEPOL și EUROPOL Constanța desfășoară un nou protest în fața Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ). "În urma ultimului protest, cred că au fost reparate aproximativ 100 de autospeciale", a declarat Florin Paraschiv, președintele SIDEPOL Constanța. Încă mai sunt multe probleme de rezolvat. Polițiștii se plâng că sunt multe posturi în care au rămas doar doi oameni.

„În continuare ne vom exprima nemulțumirile cu privire la modul cum a fost gândită și implementată reorganizarea IPJ Constanța.

Vom informa întotdeauna corect și nu vom denatura adevărul iar dacă au fost în ultima perioadă câteva opinii cum că am dezinforma atașăm câteva mesaje, filmări și fotografii trimise de către colegii noștri.

Printre probleme care persistă la nivelul inspectoratului exemplificăm câteva mai jos:

- lucrătorii din cadrul structurilor de transport maritim sunt planificați sa desfășoare activități la subunitățile de transport feroviar și invers cu toate că au un specific de muncă diferit

- programul de muncă organizat și planificat haotic, care nu permite recuperarea fizica și mentală a lucrătorilor, mai exact aceștia rămân în serviciu după încheierea orelor de program pentru a finaliza intervenția și documentația aferentă iar coroborat cu naveta zilnică nu mai au timp de refacere. Avem colegi planificați in schimbul 2 in aceeași zi în care au terminat schimbul trei, adică au ieșit din serviciu la ora 06.00 și au intrat în serviciu la ora 14.00. Avem colegi care au terminat serviciul la orele 22.00 și au intrat în serviciu după opt ore la ora 06.00. Sunt planificați colegi, in decursul unei luni preponderent schimbul 2 și 3 cu foarte puține schimburi 1 sau chiar deloc. Colegii noștri au și ei familii, viață personală, ei chiar daca sunt polițiști nu sunt roboți. Nu vedem cum ar putea să se refacă Intr un interval de opt ore intre servicii.

- singura problemă identificată la Constanța a fost programul de lucru care în mod abuziv și fără consultarea sindicatelor a fost schimbat în ture de opt ore fara consultarea sindicatelor fiind invocată oboseală acumulată la turele de 12 ore unde lucrătorul avea timp de refacere atât fizic cât și psihic.

Ulterior însă polițiștii au fost planificați și au executat serviciul chiar și 30 de ore neîntrerupt pe timpul alegerilor și 16 ore ultimul serviciu la festivalul Beach Please. Presupun că atunci nu s a ținut cont de motivarea care stat la baza reorganizarii

- nu există contracte încheiate cu spălătorii sau vulcanizări, polițiștii se descurcă cum pot

- polițiștii care intervin pentru efectuarea cercetării la fața locului in cazul morților suspecte nu au o reglementare în ceea ce privește transportul cadavrelor la morgă și la fel trebuie ,,să se descurce”.

- desconsiderarea și lipsa acordării importanței cuvenite , din punct de vedere polițienesc, Portului Constanța și a celorlalte porturi maritime, care din Serviciu a fost transformat într o secție de poliție

- faptul că au fost zile in care o singură patrulă de poliție a asigurat intervenția pe o raza teritorială a 16 localități iar unele subunități nu au avut planificați Intr un schimb lucrători și a trebuit să asigure te subunități intervenția

- au fost planificați in serviciul de siguranță și ordine publică lucrători din cadrul compartimentelor de IC(judiciar) sau au existat patrule formate din lucrători din cadrul compartimentelor sisteme de securitate(pază) și un lucrător aflat în tutelă. Daca acești lucrători greșeau sau interveneau corespunzător, deoarece este o linie de muncă diferită, cu proceduri diferite și legislație diferită, cine răspundea? Aveam parte iar de o tragedie?

- lipsa transparenței în ceea ce privește acordarea salariilor de excelență și crearea unei senzații de sistem șmecheresc

- faptul că aproape toți șefii de subunități sunt ținuți împuterniciți pe funcții cate trei luni. Asta nu cred că poate oferi o exercitare liberă și neinfluențabilă a actului managerial”, se arartă în comunicatul transmis redacției Cuget Liber.







În urma intervenției reprezentanților IPJ în cadrul protestului, Daniel Avasilcăi, președintele EUROPOL Constanța, a spus că protestele vor continua, motivate de lipsa de încredere pe care polițiștii o au în ceea ce privește promisiunile făcute de cei de la conducerea instituției. Acesta și-a mai sfătuit colegii ca de acum înainte, de fiecare dată când întâmpină probleme sau nedreptăți la locul de muncă, să le sesizeze imediat, însoțite de dovezi foto sau video.







Următorul protest va avea loc la sfârșitul acestei luni.