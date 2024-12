Pustnic, găsit mort de un grup de motociclişti. Nea Nelu se retrăsese de mai bine de zece ani și scria poezii

Descoperire macabră în Munţii Tibleşului din Maramureş. Un grup de şase motocicliști care se plimbau prin pădurile din zona Groșii Tibleșului au dat peste trupul unui bărbat în pădure. Au sunat imediat la 112.







La scurt timp, după sosirea salvatorilor, bărbatul a fost identificat. Este vorba de un pustnic retras în munţii de mai bine de 10 ani, un poet căruia i se mai spunea şi "nebunul lui Dumnezeu".







Ioan Mich, sau nea Nelu, a ales să trăiască izolat în munţi, în adăposturi rudi­men­­tare, unde scrie versuri pe care le dedică celor pe care-i întâlnește, povestindu-le despre viața lui și experiențele trăite pe munte.







„Mich, numele meu de familie, e o prescurtare de la Michael și se citește Mih. Tata, neamț din Maramureș, a făcut armata lângă Bacău. Acolo a întâlnit-o pe mama, acolo m-am născut și eu. El, muncitor în uzină, ea, casnică. Săraci lipiți. Iar eu, unul dintre cei 6 copii ai lor, sunt cel mai prost și mai nebun om din univers. Iartă-mă că mă laud, dar trebui să știi cu cine vorbești. Cum am ajuns așa?! N-am ajuns așa. Așa m-am născut! De mic, de când am început să conștientizez lumea, am simțit asta. Tot ce a urmat a fost doar ce trebuia să se întâmple… Că sunt aici, și tu te miri acum, «oare cum trăiește omul ăsta așa?», tot din copilărie mi se trage. Nu știu cum să-ți explic, ca să înțelegi mai bine… Știi, dorul ăla din tine, ca o tânjire, că undeva trebuie să fie mai mult? Când te uiți la cer și ți se umple sufletul de ceva și nu știi exact de ce anume? Ca o dragoste, așa…? Eeh, așa am fost eu. De la 3 ani, de când am ridicat ochii la cer și am simțit cum mi se umplu de soare și, pe urmă, noaptea, când rămâ­neam cu privirea-n sus, ore în șir, ca să văd stelele și constelațiile, am simțit că trebuie să înțeleg de ce sunt aici, pe pământ, și unde ne ducem. Viața, așa cum e făcută ea jos, te constrânge să gândești după regu­lile ei, nu te lasă să stai prea mult cu ochii-n cer. Crede-mă, am trăit viața aia cu toate ale ei și mereu, mereu, mereu, am avut în mine, în suflet, înțelegi?, în suflet!, sentimentul ăsta ca un strigăt, înțelegi?, ca un strigăt!, că nu despre asta e vorba…”, povestea nea Nelu pentru Formula As, conform observatornews.ro







Trupul său fără viaţă a fost găsit într-o zonă greu accesibilă. Stătea sprijinit de un buştean, ca şi cum moartea l-a surprins aşteptând-o.







Salvatorii montani urmează să extragă corpul unei persone decedate găsite în Munţii Ţibleş, a informat, duminică, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga.







"Intervenţie a salvatorilor montani ai SPJ Salvamont Maramureş în Munţii Tibleş, unde a fost găsită o persoană decedată. Persoanele care au sunat la 112 au informat despre faptul că persoana găsită se afla într-o zonă cu acces dificil", a spus Dan Benga.







Conform aceleiaşi surse, alerta de găsire a persoanei fără viaţă a fost efectuată prin 112.







"Alerta la 112 a fost transmisă Poliţiei Naţionale, care a preluat coordonarea, vor face procedurile care se impun în astfel de cazuri, iar ulterior salvatorii montani vor extrage şi vor transporta corpul neînsufleţit cu targa până la baza muntelui, unde îl vor preda echipajului IML", a precizat Dan Benga.







