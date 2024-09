Record de glume proaste și insulte la 112 – peste 50.000 de minute, în doar șase luni

Astfel de apeluri reprezintă mai mult de jumătate din cele aproximativ 2,7 milioane de apeluri non-urgente înregistrate în această perioadă, ceea ce îngreunează semnificativ activitatea operatorilor STS și poate pune în pericol viețile celor care au nevoie de ajutor real în situații de urgență.





În total, operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) au preluat și gestionat peste 6,7 milioane de apeluri în primele opt luni ale anului 2024, dintre care un procent semnificativ a fost constituit din apeluri non-urgente sau abuzive.





Cele mai frecvente motive pentru apelurile non-urgente includ manipularea necorespunzătoare a telefoanelor, apelarea accidentală („pocket dial”), neconfigurarea corectă a tastelor rapide sau apelarea unui număr asemănător.





De asemenea, 163 de mii de apeluri au fost identificate drept abuzive, fiind efectuate de persoane care au făcut glume sau au insultat operatorii. În mod îngrijorător, trei sferturi dintre cei care au efectuat aceste apeluri abuzive sunt adulți. În total, operatorii au pierdut peste 50 de mii de minute (aproximativ 880 de ore) din timpul ce putea fi alocat celor aflați în reală nevoie.





Un caz grav a fost înregistrat în Iași, unde o persoană a apelat abuziv numărul 112 de peste 15 mii de ori în ultimele opt luni, efectuând în medie 62 de apeluri zilnice, folosind o cartelă prepaid. Apelantul a avut în mod repetat un comportament inadecvat, insultând operatorii.



Ce spun constănțenii





În ceea ce îi privește pe constănțeni, mulți recunosc faptul că au sunat cel puțin o dată la numărul de urgență 112 ori pentru a se amuza cu prietenii, ori din greșeală.





„Recunosc că am sunat și intenționat, dar și din greșeală, din buzunar. Am făcut asta când eram afară cu prietenii, ne plictiseam și am zis să facem și noi o glumă să vedem cum este să vorbim cu un operator de la 112. Când ni s-a răspuns am început să țipăm în telefon și am închis repede apelul. A trecut ceva timp de atunci și acum realizez ce prostie am putut face. Am avut nevoie la un moment dat de ajutor urgent și nici nu vreau să îmi imaginez cum ar fi fost să nu mi se răspundă la timp”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber”, Mihai D., constănțean.





„Mi s-a întâmplat să mi se apeleze din greșeală, din buzunar, nu mi-am dat seama. Când am scos telefonul din buzunar și am văzut de câte ori apelasem numărul de urgență, am încremenit. Știam că poți fi amendat, dar mie, din fericire, nu mi s-a întâmplat nimic”, a declarat Luminița P., pensionară din Constanța.





Conform legislației în vigoare, apelarea abuzivă a Serviciului de urgență 112 se sancționează cu amenzi de până la 2.000 de lei. Dacă echipajele de intervenție sunt trimise pe teren și se constată că alerta este falsă, amenda poate ajunge la 4.000 de lei. În cazul repetării faptei într-un interval de un an, amenda poate urca până la 8.000 de lei.





STS face apel la responsabilitatea cetățenilor, subliniind importanța utilizării numărului de urgență 112 doar în cazuri reale de urgență. Apelarea repetată, cu rea intenție sau pentru a aduce injurii operatorilor, constituie abuz și poate avea consecințe grave, inclusiv punerea în pericol a vieților celor care au nevoie de intervenție rapidă.



Un nou trend revoltător





O nouă practică a apărut în vara aceasta pe rețeaua de socializare Tik Tok: tinerii care fac farse la numărul de urgență 112. Aceștia cer bani de la alți utilizatori ai platformelor de socializare pentru plata unor amenzi personale, dar și pentru a continua să sune la numărul unic de urgențe în glumă. Este cazul unui tânăr care a sunat la 112, să ceară un echipaj de urgență, spunând că în scara blocului său este un bărbat beat care face gesturi obscene. Când operatorul de la 112 i-a cerut numele, s-au auzit hohote de râs în telefon.





În timp ce apelurile reale la 112 sunt esențiale pentru intervenții rapide și salvarea de vieți, unii cetățeni ocupă linia cu glume și farse, punând astfel în pericol alte persoane care chiar au nevoie de ajutor. Pe lângă amenzile pe care le pot primi, cei care sună fără motiv la numărul de urgență se pot alege și cu până la 400 de ore de muncă în folosul comunității.





Peste 1,5 milioane de apeluri la numărul de urgență 112, recepționate de la începutul anului 2024, au fost realizate fie din greșeală, fie de persoane care nu au comunicat nimic sau chiar au adus ofense operatorilor.