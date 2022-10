Rusia joacă periculos! A mobilizat un submarin nuclear! Poate provoca un tsunami radioactiv

Submarinul nuclear rus ar fi fost mobilizat pentru testarea unor torpile în Oceanul Arctic.Submarinul nuclear rusesc Belgorod a fost lansat la apă în luna iulie, iar în prezent ar fi scufundat în apele arctice după posibila sa contribuție în sabotarea gazoductelor Nord Stream, conform mai multor surse neoficiale.NATO este îngrijorată că misiunea sa este de a testa torpila Poseidon, proiectil care are o rază de acțiune de până la 10.000 de kilometri ca mai apoi să explodeze în apropierea coastei pentru a provoca un tsunami radioactiv.În anul 2018, Rusia a prezentat torpila ca modalitate de a garanta supremația militară a țării, cu toate că specialiștii nucleari au afirmat că același rezultat poate fi obținut cu o rachetă intercontinentală.Submarinul are o lungime de 184 metri, 15 metri lățime și se poate deplasa cu circa 60 km/h sub apă.„Este un tip de armă complet nou, care va forţa marinele occidentale să îşi schimbe planificarea şi să dezvolte noi contramăsuri", a afirmat specialistul HI Sutton.