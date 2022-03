Second hand pe șosele! O mașină din cinci, respinsă la RAR!

Specialiștii Registrului Auto Român au fost drastici cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele pentru a putea circula pe drumurile publice din țara noastră. „În anul 2021, Registrul Auto Român a prioritizat siguranța în trafic, intensificând acțiunile de control în toate domeniile în care instituția are atribuții. Scopul nostru este să ne asigurăm că eliminăm riscurile la care vă supuneți atunci când aveți nevoie de o reparație a autovehiculului sau atunci când circulați pe drumurile publice cu mașini a căror stare tehnică precară poate pune în pericol viața dumneavoastră, dar și pe a celorlalți participanți la trafic”, a afirmat Alina Niță, recent numită în funcția de director general al RAR.Drept dovadă a stricteții ce trebuie respectate, pe parcursul lui 2021, o mașină din cinci a fost respinsă la verificarea inițială realizată într-una din reprezentanțele RAR. „Reprezentanțele RAR au eliberat în anul 2021 un număr de 687.105 cărți de identitate pentru vehiculele noi sau utilizate. Dintre acestea, 497.731 au fost pentru autovehicule second hand. Dintre cele 497.731 de autovehicule utilizate care au solicitat obținerea CIV, 106.245 (21,35%) au fost respinse la prima prezentare. Cele mai frecvente motive de respingere au fost: neconformități ale echipamentelor electrice (24,48% din totalul respingerilor); neconformități ale sistemului de frânare (12,54% din totalul respingerilor); neconformități la șasiu/cabină (11,80% din totalul respingerilor)”, au transmis reprezentanții registrului.Alte câteva zeci de mii de vehicule au fost controlate în trafic. Și la acest capitol au fost depistate numeroase probleme, căci aproape jumătate dintre mașinile oprite în trafic aveau deficiențe tehnice majore și periculoase. „Inspectorii RAR au controlat din punct de vedere tehnic în trafic 75.600 de vehicule (comparativ cu 64.096 în anul 2020), la nivelul întregii țări. În urma controalelor, s-a constatat că 46,39% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase și au fost declarate neconforme.Cele mai multe neconformități au fost constatate la: instalația electrică, de iluminare-semnalizare și auxiliară (28,64%); emisii poluante (25,65%); punți, jante, anvelope și suspensie (13,81%); parbriz, geamuri laterale, lunetă, oglinzi (12,97%). Neconformități la sistemul de frânare au fost depistate la 5,35% dintre vehiculele controlate şi în 1,71% din cazuri au fost constatate probleme la sistemul de direcţie. În urma măsurătorilor efectuate s-a constatat depăşirea nivelului maxim admis de emisii poluante la 2.193 de autovehicule. Inspectorii RAR au depistat în trafic şi vehicule cu defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcţie sau la punţi și fuzete. În cazul a 4.941 de vehicule s-a considerat că acestea prezintă pericol iminent de accident. Aproximativ 2,9% dintre vehiculele verificate prezentau probleme legate de dovada de inspecție tehnică periodică - ITP fals, expirat sau anulat. În urma controalelor mixte desfăşurate de RAR şi Poliţia Rutieră pe parcursul anului 2021 au fost aplicate 26.639 de sancțiuni, au fost retrase 21.760 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 279 vehicule și 386 ITP-uri au fost anulate”, au transmis reprezentanții instituției.Inspectorii RAR atrag atenția asupra faptului că „rezultatele controalelor desfășurate în trafic nu reflectă starea tehnică generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta neconformități”.Numeroase controale au fost efectuate și în stațiile ITP și atelierele de reparații. „S-au dispus măsuri contravenționale în valoare de 4.224.100 de lei și măsuri complementare. În cazul stațiilor ITP controlate, cele mai frecvente abateri constatate au fost folosirea de echipamente neconforme și nerespectarea procedurilor de efectuare a inspecțiilor tehnice. În urma verificărilor la atelierele de reparații, abaterile cele mai frecvente au vizat efectuarea de operațiuni neautorizate sau neîndeplinirea obligației de a realiza verificările necesare înainte de punerea în circulație a autovehiculului. Pe parcursul anului 2021 au desfășurat activitate de ITP în România 2.440 de stații ITP autorizate. În cursul anului 2021 au fost autorizate 370 de stații ITP noi, în timp ce 67 și-au încetat activitatea la cerere. Inspectorii RAR au reinspectat în aceste stații ITP un număr de 98.208 vehicule și au efectuat 16.982 de activități de monitorizare de fond a activității acestor stații ITP, inclusiv cu verificarea înregistrărilor video realizate.În urma abaterilor constatate, în cursul anului trecut au fost sancționați 979 de inspectori tehnici prin menționarea pe verso-ul certificatului de atestare a abaterilor constatate. Dintre aceștia, pentru 171 de inspectori tehnici a fost anulat certificatul de atestare din cauza comiterii de abateri repetate (două în decurs de un an) sau pentru comiterea unor abateri grave”, au mai precizat reprezentanții RAR.