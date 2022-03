Horia Tecău a preluat funcţia de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României

Constănţeanul Horia Tecău a preluat funcţia de căpitan-nejucător al echipei naţionale de senioare a României, selecţionată care ne reprezintă în Billie Jean King Cup, noul nume sub care se dispută Fed Cup. Alina Cercel-Tecşor va fi în continuare antrenoarea echipei României, informează Federaţia Română de Tenis (FRT).Unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istoria României, Horia Tecău preia acest post de la antrenorul Daniel Dobre înaintea meciului pe care România îl va juca, în deplasare, cu Polonia, în zilele de 15 şi 16 aprilie, în calificările Billie Jean King Cup. Întâlnirea este programată să se desfăşoare în „Radomskie Centrum Sportu”, din Radom.„Conducerea FRT îi mulţumeşte antrenorului Daniel Dobre şi îi urează mult succes în noua sa carieră lui Horia Tecău”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Tenis.În vârstă de 37 de ani, Horia Tecău are un palmares impresionant: 39 de turnee câştigate, printre care şi trei de Grand Slam - Wimbledon şi US Open la dublu masculin şi Australian Open la dublu mixt, precum şi alte 26 de finale jucate.În anul 2015, constănţeanul a câştigat Turneul Campionilor şi a fost desemnat campion mondial la dublu, titlu oferit de Federaţia Internaţională de Tenis. El a ajuns pe locul doi în lume la dublu, în noiembrie 2015, şi a jucat nu mai puţin de 19 ani pentru România în Cupa Davis. Sâmbătă, Horia Tecău a făcut pereche cu Marius Copil pentru echipa României în meciul de dublu al întâlnirii cu Spania, învingând cuplul Alejandro Davidovich Fokina / Pedro Martinez, scor 7-6 (2), 6-4.De asemenea, Comitetul Director al FRT a aprobat numirea antrenorului Gheorghe Văideanu în funcţia de director tehnic al Federaţiei Române de Tenis. Astfel, în acest moment, componenţa colectivului tehnic al FRT este următoarea: Gheorghe Văideanu - director tehnic, Andrei Mlendea - antrenor federal, loturile naţionale masculine, Gabriel Moraru - antrenor federal, loturile naţionale feminine.XXXJucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep (30 ani, 26 WTA, cap de serie nr. 24) este acceptată direct în turul secund al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California, SUA), competiţie în care organizatorii oferă premii în valoare totală de 8.584.055 dolari, adversara sa fiind învingătoarea din partida Ekaterina Alexandrova (Rusia) - Elvina Kalieva (SUA).Pe tabloul principal al Indian Wells se mai află trei românce: Sorana Cîrstea (cap de serie nr. 26), Gabriela Ruse şi Irina Begu.Foto: Facebook / Romania Davis Cup Team / Cristina Huţu / Creative Fortitude