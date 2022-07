SEMNAL DE ALARMĂ. 35 de ÎNECAȚI, în luna IUNIE! „De ce să vă riscați viața?”

O statistică realizată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne arată că numai în luna iunie, la nivelul țării, și-au pierdut viața 35 de persoane, în urma scăldatului în locuri neamenajate. „Este mult, mult prea mult! De ce să-ți riști viața? De ce să te aventurezi în zone periculoase? De ce să-ți lași copiii nesupravegheați atunci când sunt în apă?”, este semnalul de alarmă tras de autorități.Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente cu consecințe tragice pe timpul desfășurării acestor activități recreative, salvatorii recomandă: frecventaţi doar locurile special amenajate pentru înot şi scăldat; respectaţi întotdeauna recomandările salvamarului/administratorului locului de agrement; evitaţi scăldatul solitar, fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu ştiţi să înotaţi sau nu aveţi deprinderile necesare; cel mai indicat este să nu vă aventuraţi să vă scăldaţi, dacă nu înotaţi bine; evitaţi scăldatul în lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenţii foarte puternici, albiile nămoloase sau pline cu plante, pietre, crengi şi trunchiuri de copaci; nu realizaţi acte de teribilism prin plonjarea de pe platforme, poduri sau alte elemente de construcţii; nu intraţi în apa rece înfierbântaţi, după ce aţi stat foarte mult timp la soare; nu vă aventuraţi în apă când sunteţi în stare de ebrietate, seara târziu sau pe timp de noapte.De asemenea, părinţii, bunicii şi tutorii legali ai copiilor, trebuie să respecte următoarelor măsuri pentru prevenirea riscului de înec al minorilor: nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în piscinele achiziţionate special pentru cei mici ori în cadă; urmăriţi continuu, comportarea copiilor în apă: nu vă lăsaţi distraşi de alte activităţi şi nu vă întoarceţi nicio clipă cu spatele la aceştia. Nu uitaţi că cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinţilor sau altor persoane mature, chiar dacă ştiu să înoate; echipamentele speciale pentru siguranţa înotului (colac de salvare, aripioare gonflabile, tuburi gonflabile etc.) nu sunt în totalitate eficiente, de aceea vor fi utilizate de către copii sub atenta supraveghere a unui adult; purtarea vestelor de salvare de către copii este o metoda eficientă de prevenire a unor astfel de accidente; explicaţi-le adolescenţilor pericolul la care se expun scăldându-se în locuri neamenajate şi consecinţele grave, uneori tragice ale actelor de teribilism costând în sărituri în apă de pe platforme, poduri sau alte construcţii, iar în cazul ieşirilor acestora „la scăldat” cu prietenii, stabiliţi de comun acord, o periodicitate şi o modalitate de contact.