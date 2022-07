Șofer pozitiv la COCAINĂ, depistat pe Autostrada Soarelui

Polițiștii rutieri au desfășurat, în ultimele zile, ample acțiuni pe șosele pentru a veghea la respectarea normelor legale. Cu această ocazie, în ziua de 9 iulie, oamenii legii au depistat un bărbat, în timp ce conducea un vehicul, pe Autostrada A2, aflându-se sub influenţa substanţelor psihoactive – Cocaină.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.