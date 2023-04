Șoferi, atenție! Poliția se modernizează: amenzile, plătite pe loc, cu cardul!

În câteva luni, amenzile date de Poliția Rutieră vor putea fi plătite pe loc. Agenții din toată țara vor primi tablete cu POS, pe care vor completa digital și procesul verbal. Documentul va fi emis pe loc, cu o imprimantă mobilă, scrie stirileprotv.roCele patru mii de tablete vor intra în dotarea polițiștilor până la sfârșitul anului. Sistemul PolGIS, instalat pe noile dispozitive, va permite conectarea cu bazele naționale de date ale Poliției Române, dar și întocmirea procesului verbal pe tabletă, în cazul unei contravenții.În plus, amenzile vor putea fi achitate pe loc, pentru că pe tabletele a fost integrat un sistem tip POS, aflat momentan în proces de testare.Comisar șef Valentin Ionuță, Direcția Rutieră: "Facilitatea există în piață, tabletele suportă această facilitate și putem practic dezvolta aceste mecanisme".Reporter Pro TV: "Și unde atingem cu cardul, direct pe tabletă?".Comisar șef Valentin Ionuță, Direcția Rutieră: "Păi, are sistem propriu, wifi, care poate să preia datele de la card și efectiv să poată face plata".Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române: "Ne focusăm pe colectarea datelor din teren și ulterior vor fi implementate și softurile, probabil până la sfârșitul acestui an, care să permită plata cu cardul, plata POS a contravențiilor. Nu aș dori să se înțeleagă că este vorba doar de a sancționa cetățenii. Este vorba de a acționa în sistem integrat și de a digitaliza activitatea Poliției Române, a renunța la pix și hârtie", citează stirileprotv.ro