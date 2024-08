Tatăl unuia dintre victimele accidentului de la 2 Mai: „Mi-am pierdut toate speranțele. În 2 - 3 ani, șoferul va fi liber”

Valentin Olariu, tatăl unuia dintre cei doi tineri uciși în urmă cu un an, de un șofer care se urcase băut la volan, a relatat, pentru Adevărul, despre dezamăgirile prin care a trecut în urma tragediei din localitatea 2 Mai, de la care s-a împlinit un an.







S-a împlinit un an de la tragedia de la 2 Mai. Procesul lui Vlad Pascu, bărbatul de 20 de ani, care în 19 august 2023 a produs accidentul rutier soldat moartea a doi tineri - Roberta Marina Dragomir și Andrei Sebastian Olariu - a primit o nouă amânare, de o lună, în așteptarea expertizelor solicitate de instanță.







Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, una dintre victimele decedate în accidentul produs de șoferul drogat, între localitățile 2 Mai și Vama Veche, s-a declarat dezamăgit.







„Nu mai am nicio speranță că Vlad Pascu va primi o pedeapsă mare. Sunt sută la sută că el va primi maximum cinci ani, din care pe unul deja l-a executat și îi va mai fi scăzută și vreo treime din pedeapsă, că a recunoscut, deci cred că în doi - trei ani va fi liber”, a declarat Valentin Olariu, pentru Adevarul.







Un alt șofer, condamnat la o pedeapsă grea pentru un accident mortal







În luna aprilie 2024, Claudiu Nițariu, un tânăr care a provocat o tragedie pe o trecere de pietoni, a fost condamnat de prin sentința definitivă dată de Curtea de Apel Alba Iulia la 13 ani și 10 luni de închisoare. De asemenea, el va avea de achitat familiilor victimelor daune totale în valoare de 270.000 de euro.







Accidentul rutier grav a avut loc în seara de 21 decembrie, în jurul orei 22, pe o trecere de pietoni din Petroșani, în împrejurări care pot fi comparate cu cele ale tragediei din localitatea 2 Mai. Șoferul în vârstă de 19 ani, din orașul Aninoasa (Hunedoara) băut și fără permis, a intrat cu mașina într-un grup de șase copii, cu vârste între 11 și 14 ani, care traversau regulamentar strada. Trei dintre victime au fost rănite grav, iar un copil de 11 ani a murit la spital. Autorul accidentului mortal circula cu 130 - 140 de kilometri pe oră.







„Poate acest tânăr nu avea bani, dar Vlad Pascu are, în spate, prin părinții lui foarte mulți bani. Astfel că nu cred că va primi o astfel de pedeapsă. Am mai avut o mică speranță, când s-a schimbat judecătoarea și am crezut că totuși Justiția ne va face dreptate”, a spus Valentin Olariu.







Valentin Olariu: „Nu s-a schimbat nimic”







Tatăl lui Sebastian Olariu a declarat că nu a avut nevoie de vreun sprijin material sau moral de la nimeni, pe parcursul procesului, însă nici nu a simțit susținere din partea autorităților.







„Noi încercăm să facem totul pentru copilul nostru, cum am făcut cât timp era în viață”, mai spune Valentin Olariu.

Întrebat dacă societatea a devenit mai preocupată de prevenirea tragediilor produse de tinerii care urcă băuți sau drogați la volan, Valentin Olariu spune că nu mai crede că lucrurile se vor schimba prea curând.







„Nu cred că se va face nimic în țară la noi. A mai trecut încă un sezon, iar în locul unde a fost omorât băiatul meu nu s-a schimbat nimic. Totul merge mai departe, exact cum a fost”, spune tatăl tânărului ucis pe șoseaua care traversează localitatea 2 Mai.







Un an de la tragedia de la 2 Mai







Luni, 19 august, s-a împlinit un an de la accidentul mortal de la 2 Mai, județul Constanța, în care doi tineri au murit loviți de mașina condusă de Vlad Pascu, testat pozitiv pentru cocaină, amfetamină și metamfetamină.







În dimineața de 19 august 2023, un accident rutier între localitățile 2 Mai și Vama Veche a dus la moartea a două persoane. Potrivit anchetatorilor, un tânăr de 19 ani a lovit un grup de pietoni pe DN 39, provocând decesul a două persoane și rănirea altor trei.







Șoferul, Vlad Pascu, a părăsit locul accidentului, dar a fost prins în Vama Veche și se află în arest preventiv din 20 august 2023. Vlad Pascu a fost trimis în judecată sub acuzațiile de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea sub influența substanțelor psihoactive.







Analizele au arătat că Pascu era sub influența a cinci droguri, inclusiv cocaină și metamfetamină. Dosarul a fost trimis la Judecătoria Mangalia.