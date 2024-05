Un bărbat adoptat își caută părinții biologici. "Tatăl meu lucra în CONSTANȚA...Încerc să găsesc răspunsuri"

Un bărbat care își caută familia biologică a transmis un mesaj prin care cere ajutorul oamenilor, prin intermediul comunității online The never forgotten Romanian children, de pe Facebook. Acesta spune despre tatăl său că lucra în Constanța, alte detalii fiindu-i străine. Nu îi știe numele, însă își dorește să afle informații care să îl ducă tot mai aproape de rudele sale de sânge."Numele meu la naștere a fost LĂCĂTUȘ IRINEL NICOLAE, născut în 8 noiembrie 1993 în BISTRIȚA. Mama biologică se numea OTILIA LĂCĂTUȘ și locuia în sat BLAJENI, comuna SINTEREAG, județ BISTRIȚA NĂSĂUD.Am fost adoptat când aveam 5 ani de la orfelinatul din CERNAVODĂ. Am ajuns aici deoarece mama mea a avut o relație cu tatăl meu care lucra în CONSTANȚA. Nu am alte informații privind tatăl biologic, nu știu numele lui.Încerc să găsesc răspunsuri, pentru că am fost judecat și criticat foarte mult. Dacă pot găsi frați de sânge sau oricare dintre părinții mei aici prin această pagină, ar fi un miracol și poate aș primi răspunsuri care m-ar ajuta în procesul meu de vindecare interioară.Dacă aveți cumva detalii care m-ar putea ajuta, vă rog să scrieți paginii în privat și ei mă vor ajuta să verific informațiile primite.Vă rog să DISTRIBUITI și căutarea mea", este mesajul bărbatului.Sursa foto: The never forgotten Romanian children